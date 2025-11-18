नागौर के गांव में भारी तनाव: आधी रात को लगाई महाराजा सूरजमल की मूर्ति, 5 थानों की पुलिस और RAC जाब्ता तैनात

महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापना पर विवाद (फोटो- पत्रिका)
Nagaur Maharaja Surajmal statue: नागौर के श्री बालाजी थाना क्षेत्र के जोधियासी गांव में महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद गहराने से हालात तनावपूर्ण हो गए। सोमवार देर रात अचानक मूर्ति स्थापित करने की कोशिश के बाद गांव में माहौल बिगड़ गया।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिलहाल, गांव में भारी पुलिस बल के साथ आरएसी की तीन कंपनियां तैनात हैं और अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
घटना रात करीब एक बजे की है, जब कुछ लोग बिना किसी प्रशासनिक स्वीकृति के गांव के प्रमुख चौराहे पर मूर्ति लगाने पहुंचे। बताया गया कि ग्राम पंचायत या जिला प्रशासन से इस संबंध में कोई अनुमति नहीं ली गई थी। सुबह लगभग 5 से 6 बजे जब ग्रामीणों को मूर्ति स्थापना की जानकारी लगी तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह धार्मिक भावना नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कदम है।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब इस स्थान पर मूर्ति लगाने का प्रयास हुआ हो। इससे पहले भी इसी स्थान पर कुछ समूहों ने मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन विरोध के चलते प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा था। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के इस सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह की संरचना खड़ी करने से पहले आधिकारिक अनुमति लेना आवश्यक होता है।
तनाव की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। हालात बिगड़ते देख जोधियासी गांव में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भेजा गया। वर्तमान में तीन कंपनी आरएसी के साथ पांच थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गांव में डेरा डाले हुए हैं और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। मूर्ति स्थल के पास ग्रामीणों का धरना भी जारी है।
नागौर एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया, मूर्तियों की स्थापना के लिए जिला प्रशासन को पहले ही प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अनुमति आए बिना ही एक पक्ष ने मूर्ति लगा दी। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस सतर्क है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। प्रशासन के निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल, गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस की मौजूदगी से हालात काबू में हैं, लेकिन ग्रामीणों का विरोध जारी है। मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए अधिकारियों की लगातार बैठकें चल रही हैं।
