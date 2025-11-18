नागौर के गांव में भारी तनाव: आधी रात को लगाई महाराजा सूरजमल की मूर्ति, 5 थानों की पुलिस और RAC जाब्ता तैनात

घटना रात करीब एक बजे की है, जब कुछ लोग बिना किसी प्रशासनिक स्वीकृति के गांव के प्रमुख चौराहे पर मूर्ति लगाने पहुंचे। बताया गया कि ग्राम पंचायत या जिला प्रशासन से इस संबंध में कोई अनुमति नहीं ली गई थी। सुबह लगभग 5 से 6 बजे जब ग्रामीणों को मूर्ति स्थापना की जानकारी लगी तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह धार्मिक भावना नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कदम है।