Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

नागौर के गांव में भारी तनाव: आधी रात को लगाई महाराजा सूरजमल की मूर्ति, 5 थानों की पुलिस और RAC जाब्ता तैनात

नागौर जिले के जोधियासी गांव में महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापना को लेकर एक साल से चल रहे विवाद ने तनाव बढ़ा दिया। सरपंच पक्ष ने मूर्ति लगाई, जबकि जाट समाज ने इसके लिए पहले चंदा जुटाया था। गांव में पांच थानों की पुलिस और आरएसी जाब्ता तैनात किया गया है।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Arvind Rao

Nov 18, 2025

Nagaur Maharaja Surajmal statue

महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापना पर विवाद (फोटो- पत्रिका)

Nagaur Maharaja Surajmal statue: नागौर के श्री बालाजी थाना क्षेत्र के जोधियासी गांव में महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद गहराने से हालात तनावपूर्ण हो गए। सोमवार देर रात अचानक मूर्ति स्थापित करने की कोशिश के बाद गांव में माहौल बिगड़ गया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिलहाल, गांव में भारी पुलिस बल के साथ आरएसी की तीन कंपनियां तैनात हैं और अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं।

सुबह मचा हंगामा

घटना रात करीब एक बजे की है, जब कुछ लोग बिना किसी प्रशासनिक स्वीकृति के गांव के प्रमुख चौराहे पर मूर्ति लगाने पहुंचे। बताया गया कि ग्राम पंचायत या जिला प्रशासन से इस संबंध में कोई अनुमति नहीं ली गई थी। सुबह लगभग 5 से 6 बजे जब ग्रामीणों को मूर्ति स्थापना की जानकारी लगी तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह धार्मिक भावना नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कदम है।

पहले भी हो चुका है विवाद

स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब इस स्थान पर मूर्ति लगाने का प्रयास हुआ हो। इससे पहले भी इसी स्थान पर कुछ समूहों ने मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन विरोध के चलते प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा था। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के इस सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह की संरचना खड़ी करने से पहले आधिकारिक अनुमति लेना आवश्यक होता है।

पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी

तनाव की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। हालात बिगड़ते देख जोधियासी गांव में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भेजा गया। वर्तमान में तीन कंपनी आरएसी के साथ पांच थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गांव में डेरा डाले हुए हैं और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। मूर्ति स्थल के पास ग्रामीणों का धरना भी जारी है।

नागौर एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया, मूर्तियों की स्थापना के लिए जिला प्रशासन को पहले ही प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अनुमति आए बिना ही एक पक्ष ने मूर्ति लगा दी। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस सतर्क है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। प्रशासन के निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल, गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस की मौजूदगी से हालात काबू में हैं, लेकिन ग्रामीणों का विरोध जारी है। मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए अधिकारियों की लगातार बैठकें चल रही हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में कोर्ट का बड़ा फैसला: एक ही परिवार के 7 सदस्यों को उम्रकैद, रास्ता रोककर भंवरनाथ को दी थी खौफनाक मौत
बीकानेर
Bikaner Bhanwarnath murder case 7 accused from same family sentenced to life imprisonment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नागौर के गांव में भारी तनाव: आधी रात को लगाई महाराजा सूरजमल की मूर्ति, 5 थानों की पुलिस और RAC जाब्ता तैनात

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हर आहट पर लगता ‘पापा’ आए गए, रोते-रोते सूख आए मासूमों के आंसू, यह कहानी नहीं दिल चीर देने वाला है दर्द

नागौर

ब्रांड राजस्थान की चमक में गुमनाम पानमैथी उत्पादक किसानों की मेहनत

nagaur nagaur news
नागौर

शादी में गया परिवार, चोरों ने मकानों के ताले तोड़े, आभूषण व नकदी पार

nagaur nagaur news
समाचार

एमएसपी खरीद : सरकार नहीं रही सुन, मूंग में लगने लगा घुन

moong
नागौर

सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं और मेहनत का कोई विकल्प नहीं

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूरचंद्र कुलिशजी के जन्म शताब्दी वर्ष पर केरियर कार्यशाला का आयोजन
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.