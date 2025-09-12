उदयपुर से बड़ी खबर: बीजेपी सांसद को दिखाए काले झंडे, युवा कांग्रेस नेता ने लगाए ये आरोप



कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सांसद केवल औपचारिकताओं और फीते काटने तक सीमित हैं, जबकि वास्तविक मुद्दों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की और सांसद से जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग रखी। विरोध प्रदर्शन के चलते कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, बाद में पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया।