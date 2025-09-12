उदयपुर से बड़ी खबर: बीजेपी सांसद को दिखाए काले झंडे, युवा कांग्रेस नेता ने लगाए ये आरोप

उदयपुर: खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सांसद मन्नालाल रावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। युवा कांग्रेस नेता रवि भावा ने नयागांव ब्लॉक में रावत के कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया।
भावा ने आरोप लगाया कि सांसद मन्नालाल रावत की स्वयं की कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। वे कांग्रेस शासनकाल में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन कर श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जनता को गुमराह करने की राजनीति है और सांसद आदिवासी समाज के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं।
युवा कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि यदि सांसद सच में खेरवाड़ा की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें तत्काल राष्ट्रीय राजमार्ग 927ए का अधूरा पड़ा कार्य पूरा करवाना चाहिए। भावा का कहना था कि इस मार्ग के अधूरे होने से क्षेत्र की जनता लंबे समय से परेशानी झेल रही है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सांसद केवल औपचारिकताओं और फीते काटने तक सीमित हैं, जबकि वास्तविक मुद्दों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की और सांसद से जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग रखी। विरोध प्रदर्शन के चलते कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, बाद में पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया।