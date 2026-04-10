उदयपुर की कार का जयपुर में कट गया चालान, एक नंबर की थीं 2 कारें, मैसेज मिलते ही चौंका असली मालिक

ए ब्लॉक सेक्टर-14 निवासी निवासी पीयूष कोठरी पुत्र अरुण कोठारी ने सवीना थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पास मारुति बलेनो अल्फा कार है, जिसका नंबर आरजे 27 सीजे 10808 है। कोई व्यक्ति इसी नंबर का इस्तेमाल अन्य कार पर कर रहा है। इस बात का पता उस समय चला, जब 200 रुपए का चालान जमा कराने के लिए ई-मित्र से डिटेल निकाली गई।