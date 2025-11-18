Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Murder: 1 लाख की पिस्टल एक महीने से लेकर घूम रहा था, मजाक-मजाक में दोस्त के ही सीने में उतार दी गोली

Udaipur Crime: देबारी में युवक की गोली मारकर हत्या के बाद समाजजनों ने मुर्दाघर के बाहर प्रदर्शन किया। मृतक की पत्नी को संविदा नौकरी और मुआवजे की मांग पर सहमति बनने के बाद पोस्टमॉर्टम हुआ।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 18, 2025

Udaipur Crime Friend shoots friend dead in Debari

गोली मारकर दोस्त की हत्या (फोटो- पत्रिका)

Udaipur Crime: उदयपुर जिले के देबारी में गोली मारकर युवक की हत्या के दूसरे दिन सोमवार को समाजजनों ने मुर्दाघर के बाहर आक्रोश जताया। मृतक की पत्नी को संविदा नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

पुलिस-प्रशासन की समझाइश के बाद लोग माने। देबारी में खेत पर काम करने के दौरान मजाक-मजाक में मित्र ने ही अपने मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी। समाजजनों ने घटना का विरोध जताया और मांगे नहीं माने जाने तक शव उठाने से इंकार कर दिया था।

मृतक के एक परिजन को संविदा पर नौकरी और मुआवजे की मांग की। परिजन माने तो पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा।

यह था घटनाक्रम

मृतक देबारी निवासी प्रताप सिंह देवड़ा मित्र जिगर जोशी के साथ गांव के खेत में पानी की मोटर निकालने के काम से गए हुए थे। जहां पर मजाक-मजाक में जिगर जोशी ने अवैध पिस्टल से प्रताप सिंह देवड़ा को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घटना के समय प्रताप का मौसेरा भाई राजेंद्र भी था। प्रताप सिंह को अस्पताल ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया।

एक लाख की पिस्टल, एक महीने से लेकर घूम रहा था

पुलिस जांच में सामने आया कि करीब एक महीने पहले झुंझुनूं निवासी दोस्त राहुल ने जिगर को पिस्टल छिपाने के लिए दी थी। पिस्टल ऑटोमैटिक है, जिसकी कीमत एक लाख रुपए बताई गई है। रविवार को जिगर जोशी पिस्टल अपने साथ कार में ले आया और दोस्तों को दिखाने लगा। दिखावा करते हुए प्रताप सिंह के खेत पर ले गया, जहां घटना हो गई।

आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस

प्रतापनगर थाना पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी जिगर जोशी को उसी दौरान हिरासत में ले लिया था। उसके और अन्य साथी के बयान लिए जाने के बाद सोमवार को गिरफ्तार बताया गया। परिजनों की ओर से षड्यंत्रपूर्वक हत्या की आशंका पर आरोपी से पूछताछ सोमवार को भी जारी रही। उसे मंगलवार को पुन: कोर्ट में पेश किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

नागौर के गांव में भारी तनाव: आधी रात को लगाई महाराजा सूरजमल की मूर्ति, 5 थानों की पुलिस और RAC जाब्ता तैनात
नागौर
Nagaur Maharaja Surajmal statue

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 02:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Murder: 1 लाख की पिस्टल एक महीने से लेकर घूम रहा था, मजाक-मजाक में दोस्त के ही सीने में उतार दी गोली

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर बन रहा हाईटेक सर्जरी हब, अब शहर में ही वेलीस रोबोटिक नी-रिप्लेसमेंट सर्जरी संभव

Udaipur becoming hi-tech surgery hub
उदयपुर

राजस्थान कांस्टेबल खेल कोटा भर्ती में बड़ा ‘खेल’: गलत-सर्टिफिकेट पकड़े गए, 298 आवेदन रिजेक्ट, 21 तक आपत्तियां मांगी

Fake certificates detected in Rajasthan constable sports quota recruitment
उदयपुर

असारवा और उदयपुर से वेटिंग बताता है सिस्टम, हिम्मतनगर से सीटें खाली

उदयपुर

Rajasthan: फिल्म में मुनाफे का झांसा देकर 30 करोड़ की धोखाधड़ी, फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट सहित 8 पर केस

Vikram Bhatt
उदयपुर

टिकट विंडो पर ऑनलाइन पेमेंट लेने में पिछड़ा रोडवेज

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.