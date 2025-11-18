Murder: 1 लाख की पिस्टल एक महीने से लेकर घूम रहा था, मजाक-मजाक में दोस्त के ही सीने में उतार दी गोली

गोली मारकर दोस्त की हत्या (फोटो- पत्रिका)
Udaipur Crime: उदयपुर जिले के देबारी में गोली मारकर युवक की हत्या के दूसरे दिन सोमवार को समाजजनों ने मुर्दाघर के बाहर आक्रोश जताया। मृतक की पत्नी को संविदा नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
पुलिस-प्रशासन की समझाइश के बाद लोग माने। देबारी में खेत पर काम करने के दौरान मजाक-मजाक में मित्र ने ही अपने मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी। समाजजनों ने घटना का विरोध जताया और मांगे नहीं माने जाने तक शव उठाने से इंकार कर दिया था।
मृतक के एक परिजन को संविदा पर नौकरी और मुआवजे की मांग की। परिजन माने तो पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा।
मृतक देबारी निवासी प्रताप सिंह देवड़ा मित्र जिगर जोशी के साथ गांव के खेत में पानी की मोटर निकालने के काम से गए हुए थे। जहां पर मजाक-मजाक में जिगर जोशी ने अवैध पिस्टल से प्रताप सिंह देवड़ा को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घटना के समय प्रताप का मौसेरा भाई राजेंद्र भी था। प्रताप सिंह को अस्पताल ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया।
पुलिस जांच में सामने आया कि करीब एक महीने पहले झुंझुनूं निवासी दोस्त राहुल ने जिगर को पिस्टल छिपाने के लिए दी थी। पिस्टल ऑटोमैटिक है, जिसकी कीमत एक लाख रुपए बताई गई है। रविवार को जिगर जोशी पिस्टल अपने साथ कार में ले आया और दोस्तों को दिखाने लगा। दिखावा करते हुए प्रताप सिंह के खेत पर ले गया, जहां घटना हो गई।
प्रतापनगर थाना पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी जिगर जोशी को उसी दौरान हिरासत में ले लिया था। उसके और अन्य साथी के बयान लिए जाने के बाद सोमवार को गिरफ्तार बताया गया। परिजनों की ओर से षड्यंत्रपूर्वक हत्या की आशंका पर आरोपी से पूछताछ सोमवार को भी जारी रही। उसे मंगलवार को पुन: कोर्ट में पेश किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग