Murder: 1 लाख की पिस्टल एक महीने से लेकर घूम रहा था, मजाक-मजाक में दोस्त के ही सीने में उतार दी गोली

मृतक देबारी निवासी प्रताप सिंह देवड़ा मित्र जिगर जोशी के साथ गांव के खेत में पानी की मोटर निकालने के काम से गए हुए थे। जहां पर मजाक-मजाक में जिगर जोशी ने अवैध पिस्टल से प्रताप सिंह देवड़ा को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घटना के समय प्रताप का मौसेरा भाई राजेंद्र भी था। प्रताप सिंह को अस्पताल ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया।