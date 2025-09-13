उदयपुर में मकान मालिक ने किराएदार की कर दी हत्या, बचाने गई पत्नी को चाकू मारा, पहले अपने परिवार पर भी कर चुका हमला



थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि मूलत: सायरा के जोरमा गांव निवासी नरपत सिंह (30) पुत्र अमर सिंह की मौत हो गई। उसके सीने पर चाकू वार से हार्ट पंक्चर हो गया था, जिससे नरपत की मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी काली बाई घायल हो गई, जिसे एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतक नरपत सिंह का शव मुर्दाघर में रखवाया, जिसका पोस्टमॉर्टम शनिवार को होगा।