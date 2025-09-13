उदयपुर में मकान मालिक ने किराएदार की कर दी हत्या, बचाने गई पत्नी को चाकू मारा, पहले अपने परिवार पर भी कर चुका हमला

उदयपुर: सूरजपोल थाना क्षेत्र में अस्थल मंदिर के पास शुक्रवार शाम एक युवक की हत्या हो गई। मकान मालिक ने मामूली बात के विवाद पर किराएदार युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी पर भी चाकू से वार किए गए। घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया।
थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि मूलत: सायरा के जोरमा गांव निवासी नरपत सिंह (30) पुत्र अमर सिंह की मौत हो गई। उसके सीने पर चाकू वार से हार्ट पंक्चर हो गया था, जिससे नरपत की मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी काली बाई घायल हो गई, जिसे एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतक नरपत सिंह का शव मुर्दाघर में रखवाया, जिसका पोस्टमॉर्टम शनिवार को होगा।
घटना को लेकर डीएसपी छगन पुरोहित, थानाधिकारी रतन सिंह मौके पर पहुंचे। आरोपी मकान मालिक अस्थल मंदिर क्षेत्र निवासी दिनेश बंसल हमले के बाद भाग गया था, जिसे पुलिस ने कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया।
करीब दो महीने पहले ही नरपत सिंह ने दिनेश बंसल के यहां कमरा किराए पर लिया था। नरपत सिंह शहर में मजदूरी कर गुजारा चला रहा था। बिजली-पानी इस्तेमाल को लेकर मकान मालिक दिनेश बंसल बार-बार झगड़ा कर रहा था। तीन दिन पहले उसने किराएदार के कमरे की बिजली बंद कर दी। इसको लेकर बहस हुई थी। ऐसे में मकान मालिक ने दंपती पर चाकू से हमला कर दिया।
आरोपी दिनेश बंसल सनकी बताया गया है। वह कुछ समय पहले पिस्टलनुमा वस्तु लेकर कलक्ट्रेट में घुसा था, जिसे हिरासत में लिया गया। पत्नी से मारपीट और जानलेवा हमला करता रहा है। ऐसे में पत्नी भी उसके साथ नहीं, बल्कि वृद्धाश्रम में रहती है। बेटी ने सनकी पिता के बारे में पुलिस-प्रशासन को कई बार शिकायतें दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब उसने युवक की हत्या कर दी।
हत्या के मामले को लेकर करणी सेना ने राजपूत समाजजनों के लिए अपील का वीडियो जारी किया, जिसमें पदाधिकारियों ने मृतक को न्याय दिलाने के लिए एमबी हॉस्पिटल मुर्दाघर पहुंचने की बात कही। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने गरीब राजपूत परिवार के युवक की हत्या की घटना की कड़ी निंदा की।
उन्होंने कहा कि यह केवल एक परिवार पर नहीं, बल्कि समाज पर अन्याय है। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता, लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे में करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शनिवार सुबह 7 बजे एमबी चिकित्सालय मुर्दाघर के बाहर जुटेंगे। मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करेंगे।