जयपुर में रिटायर्ड फौजी ने गोली मारकर की आत्महत्या, बेड पर बंदूक का बट रखा और पेट पर नाल, फिर फायर कर दिया

राजधानी जयपुर के सोडाला शिव कॉलोनी में रिटायर्ड फौजी ने खुद को पेट में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। धमाका सुनकर किराएदार पहुंचा तो खून से लथपथ फौजी गेट खोलकर गिर पड़ा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कारणों की तलाश शुरू की है।

Arvind Rao

Sep 13, 2025

जयपुर: सोडाला में रांकड़ी स्थित शिव कॉलोनी में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे सेवानिवृत्त फौजी भुवनेश जाट (41) ने 12 बोर बंदूक से पेट में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय भुवनेश घर पर अकेला था और घर में प्रवेश वाले दोनों गेट अंदर से बंद थे।


आत्महत्या के कारणों के संबंध में पुलिस जांच कर रही है। धमाका सुनकर पड़ोस में रहने वाला किराएदार युवक वहां पहुंचा। घर के अंदर से कराहने की आवाज आने पर युवक चिल्लाया, अंकल गेट खोलो, तब लहूलुहान भुवनेश फर्श पर घिसटते हुए जाली के गेट तक पहुंचा और उसे खोला और इसके पल भर बाद ही दम तोड़ दिया।

पत्नी गई हुई थी बाहर


घटना के समय भुवनेश का 17 वर्षीय बेटा कंप्यूटर क्लास में और पत्नी बाहर गई हुई थी। सूचना पर सोडाला थानाधिकारी राजेश शर्मा मौके पर पहुंचे। कमरे में 12 बोर बंदूक और 5 कारतूस बरामद किए। बंदूक से एक फायर हुआ था। गोली भुवनेश के पेट में लगी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया है।


करौली जिले का रहने वाला था भुवनेश


भुवनेश मूलत: करौली जिले के बरखेड़ा का रहने वाला था और शिव कॉलोनी में खुद का मकान था। पुलिस ने बताया कि आशंका है कि भुवनेश ने बेड पर बंदूक का बट रखा और पेट पर उसकी नाल, फिर फायर कर दिया। बेड पर फायर के कारण निकली चिंगारियों से जलने के निशान हैं।


मौके पर ही लाइसेंसी बंदूक पड़ी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। भुवनेश सी-स्कीम स्थित एक गोल्ड फर्म में सुरक्षा गार्ड था। वहीं, घर पहुंची पत्नी रजनी ने पहले बंदूक की नाल साफ करते समय हादसा होने की आशंका जताई। पुलिस को दी रिपोर्ट में घटना की जांच करने की मांग की है।

