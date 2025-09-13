जयपुर में रिटायर्ड फौजी ने गोली मारकर की आत्महत्या, बेड पर बंदूक का बट रखा और पेट पर नाल, फिर फायर कर दिया



आत्महत्या के कारणों के संबंध में पुलिस जांच कर रही है। धमाका सुनकर पड़ोस में रहने वाला किराएदार युवक वहां पहुंचा। घर के अंदर से कराहने की आवाज आने पर युवक चिल्लाया, अंकल गेट खोलो, तब लहूलुहान भुवनेश फर्श पर घिसटते हुए जाली के गेट तक पहुंचा और उसे खोला और इसके पल भर बाद ही दम तोड़ दिया।