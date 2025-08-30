Udaipur: पत्नी को जिंदा जलाकर मारा, अब मावली एडीजे कोर्ट ने हत्यारे पति को सुनाई फांसी की सजा

आरोपी पति ने पत्नी से कहा कि वह एक ऐसी दवाई लाया है, जिससे उसका रंग गोरा हो जाएगा। इसके बाद पति की बात को मानकर पत्नी ने अपने पूरे शरीर में उस दवा को लगा लिया, इसके बाद आरोपी अगरबत्ती उसके पास लेकर लाया, ऐसे में ज्वलनशील पदार्थ ने आग पकड़ ली।