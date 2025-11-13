उदयपुर में जयसमंद पाइपलाइन फिर टूटी, कई इलाकों में आज जलापूर्ति रहेगी ठप

जयसमंद पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सेक्टर-8 में कान नगर, जेपी नगर, लक्ष्मी नगर, न्यू लक्ष्मी नगर, तिलक नगर, घाटी मगरी और शांति नगर सहित कई कॉलोनियों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। इसी तरह सेक्टर-9 के ए, बी, सी ब्लॉक में वर्मा कॉलोनी, रजा कॉलोनी, डबल स्टोरी, विराट नगर और सेक्टर-9 डी ब्लॉक में विजय सिंह पाथिक नगर, रोशन जी की बाड़ी, विनायक नगर, मगरी वाले घर, करधर कॉम्प्लेक्स, वर्धमान नगर, पलोदड़ा हाउस, रोशन नगर, एम.पी. कॉलोनी, मेघवालों का मोहल्ला, श्रीराम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर (ए और बी), कृष्णा कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड (1/1 और 1/2), शिवम कॉलोनी, कृष्णा नगर, यूआईटी कॉलोनी, कच्ची बस्ती और लाल मगरी में भी पानी नहीं आएगा।