उदयपुर

उदयपुर में जयसमंद पाइपलाइन फिर टूटी, कई इलाकों में आज जलापूर्ति रहेगी ठप

उदयपुर में जयसमंद पाइपलाइन फिर क्षतिग्रस्त होने से गुरुवार को कई क्षेत्रों में जलापूर्ति ठप रहेगी। सेक्टर 8, 9, 14, गोवर्धन विलास, सवीना, द्वारिकापुरी समेत कई कॉलोनियों में पानी नहीं आएगा।

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 13, 2025

Udaipur Jaisamand pipeline breaks water supply to several areas to remain disrupted

Udaipur Jaisamand pipeline breaks (Patrika Photo)

उदयपुर: बार-बार क्षतिग्रस्त होने वाली जयसमंद पाइपलाइन एक बार फिर टूट गई है। इस कारण गुरुवार को शहर के कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जलदाय विभाग के अनुसार, पाइपलाइन की मरम्मत कार्य के चलते प्रभावित क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी।

जयसमंद पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सेक्टर-8 में कान नगर, जेपी नगर, लक्ष्मी नगर, न्यू लक्ष्मी नगर, तिलक नगर, घाटी मगरी और शांति नगर सहित कई कॉलोनियों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। इसी तरह सेक्टर-9 के ए, बी, सी ब्लॉक में वर्मा कॉलोनी, रजा कॉलोनी, डबल स्टोरी, विराट नगर और सेक्टर-9 डी ब्लॉक में विजय सिंह पाथिक नगर, रोशन जी की बाड़ी, विनायक नगर, मगरी वाले घर, करधर कॉम्प्लेक्स, वर्धमान नगर, पलोदड़ा हाउस, रोशन नगर, एम.पी. कॉलोनी, मेघवालों का मोहल्ला, श्रीराम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर (ए और बी), कृष्णा कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड (1/1 और 1/2), शिवम कॉलोनी, कृष्णा नगर, यूआईटी कॉलोनी, कच्ची बस्ती और लाल मगरी में भी पानी नहीं आएगा।

इसके अलावा, सेक्टर-14 के ई, एफ, जी ब्लॉक, द्वारिकापुरी, आई ब्लॉक विराट नगर, डबल और सिंगल स्टोरी, एस-1, एस-3, 1, 2, 3, 4 बटा, 4 एवीएस, गोवर्धन विलास क्षेत्र में भी गुरुवार को जलापूर्ति बाधित रहेगी।

साथ ही सेक्टर-8 की संजय गांधी कॉलोनी, ढोल वाली मगरी, होली चौक, कुमावत कॉलोनी, सवीना मेन रोड, न्यू कॉलोनी सवीना, सवीना खेड़ा, एम.पी. कॉलोनी पार्ट, पार्श्वनाथ कॉलोनी, भट्ट मेवाड़ा कॉलोनी, विनायकपुरी, वीआईपी कॉलोनी, आरएचबी कॉलोनी, लूणावतों का फला और जैन साहब की बाड़ी क्षेत्र में भी जलापूर्ति प्रभावित होगी। जलदाय विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे जल का समुचित उपयोग करें और आवश्यकता अनुसार पानी का भंडारण कर लें।

13 Nov 2025 10:25 am

