उदयपुर में शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद, कुल्हाड़ी से हमला कर मौसेरे भाई की हत्या

थानाधिकारी वेलाराम ने बताया कि बेड़नपाड़ा निवासी मन्नालाल उर्फ मनीष (20) पुत्र केशु लाल कसौटा मंगलवार शाम अपने मौसेरे भाई मुकेश (21) के साथ घर से कुछ दूरी पर शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी पुराने विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो बढ़ते-बढ़ते धक्का-मुक्की में बदल गई।