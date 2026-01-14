उदयपुर में शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद, कुल्हाड़ी से हमला कर मौसेरे भाई की हत्या

फोटो पत्रिका
उदयपुर। उदयपुर जिले के बाघपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के बेड़नपाड़ा गांव में मंगलवार शाम शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक युवक की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना में मृतक और आरोपी आपस में मौसेरे भाई बताए जा रहे हैं।
थानाधिकारी वेलाराम ने बताया कि बेड़नपाड़ा निवासी मन्नालाल उर्फ मनीष (20) पुत्र केशु लाल कसौटा मंगलवार शाम अपने मौसेरे भाई मुकेश (21) के साथ घर से कुछ दूरी पर शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी पुराने विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो बढ़ते-बढ़ते धक्का-मुक्की में बदल गई।
आवेश में आकर मुकेश ने पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर मनीष के सिर, गर्दन और पीठ पर एक के बाद एक कई वार कर दिए, जिससे मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार दोनों युवक मजदूरी का कार्य करते थे और उनके बीच लंबे समय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। घटना की सूचना पर बाघपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मुकेश को हिरासत में ले लिया।
मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति बनने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए झाड़ोल उपजिला चिकित्सालय मोर्चरी लाया गया, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया।
