राष्ट्रीय खेल दिवस: ‘खेलगांव’ में निखर रही जनजाति इलाके और शहर के खिलाड़ियों की प्रतिभा, ये चमकते हीरे कर रहे नाम रोशन



चार भाई-बहनों में मंझली दीना बाद में उदयपुर आ गई और मधुबन छात्रावास में रहना शुरू किया। यहीं से तीरंदाजी में उसकी शुरुआत हुई। खेलगांव में अभ्यास के बाद जयपुर अकादमी से विशेष प्रशिक्षण मिला और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तक वह दो बार नेशनल में उदयपुर का प्रतिनिधित्व कर पदक जीत चुकी हैं। अब दीना का लक्ष्य आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन करना है।