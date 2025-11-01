रेलवे की नई व्यवस्था: उदयपुर में एक ही काउंटर पर मिल रहे लोकल और रिजर्वेशन टिकट, जानें क्या है टाइमिंग

एक ही काउंटर पर मिल रहे लोकल और रिजर्वेशन टिकट (पत्रिका फाइल फोटो)
उदयपुर: राणा प्रतापनगर रेलवे स्टेशन पर दोपहर तीन बजे के बाद एक काउंटर पर सामान्य टिकट के साथ रिजर्वेशन और कैंसलेशन किए जा रहे हैं। इससे यहां आने वाले यात्री भ्रमित हो रहे हैं। कई यात्री दूर से ही एक विंडो देखकर रवाना हो जाते हैं। वहीं, स्टेशन पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक रिजर्वेशन और कैंसलेशन कार्य किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, करीब दो महीने पहले रेलवे ने ऐसे स्टेशन जहां 180 से कम फार्म का रिजर्वेशन होता है। वहां एक ही विंडो सिस्टम लागू किया है। यह सिस्टम राणाप्रताप नगर रेलवे स्टेशन पर शुरू किया है। इसके तहत सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक दो विंडो चलती है। इनमें एक नंबर विंडो पर लोकल टिकट और दो नंबर विंडो पर रिजर्वेशन और कैंसलेशन किया जाता है।
दोपहर 3 से रात 10 बजे तक केवल एक नंबर विंडो चलती है। इस पर रात आठ बजे तक रिजर्वेशन और कैंसलेशन किया जाता है। इसके साथ ही लोकल टिकट भी बनाए जाते हैं। लेकिन यात्री दूर से ही एक विंडो ही खुली देखकर लौट रहे हैं। जबकि एक ही टिकट विंडो पर रिजर्वेशन और लोकल टिकट बनाने को लेकर नोटिस भी लगे हैं।
स्टेशन पर तीन मशीनें लगाई हैं। इन पर आसपास के क्षेत्रों के टिकट बनाए जा सकते हैं। इसके बावजूद कई लोग विंडो पर ही जाकर टिकट की मांग भी करते है। इससे विंडो पर भीड़ अधिक हो जाती है।
रेलवे ने टिकट बनाने के सॉफ्टवेयर में भी सुधार किया है। इसमें लोकल और रिजर्वेशन के टिकट बनाने के लिए एक ही सॉफ्टवेयर में आसानी से काम किया जा सकता है। यह सुधार एकल विंडो को देखते हुए ही किया है।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग