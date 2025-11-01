रेलवे की नई व्यवस्था: उदयपुर में एक ही काउंटर पर मिल रहे लोकल और रिजर्वेशन टिकट, जानें क्या है टाइमिंग



जानकारी के अनुसार, करीब दो महीने पहले रेलवे ने ऐसे स्टेशन जहां 180 से कम फार्म का रिजर्वेशन होता है। वहां एक ही विंडो सिस्टम लागू किया है। यह सिस्टम राणाप्रताप नगर रेलवे स्टेशन पर शुरू किया है। इसके तहत सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक दो विंडो चलती है। इनमें एक नंबर विंडो पर लोकल टिकट और दो नंबर विंडो पर रिजर्वेशन और कैंसलेशन किया जाता है।