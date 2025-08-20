उदयपुर में 1 घंटे में 5 भैंसों की मौत, पशुपालक महिला सदमे में, पिछले साल भी हुआ था ऐसा

कुराबड़-बंबोरा (उदयपुर): ग्राम पंचायत सोमाखेड़ा के केड़िया में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। महिला पशुपालक के बाड़े में सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच अचानक पांच भैंसों की मौत हो गई।
पशुपालक गीता बाई पटेल की भैंस और गाय की मौत से परिवार को लगभग तीन लाख रुपए का नुकसान हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों ने सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी। बताया कि कुराबड़ के नोडल अधिकारी पशु चिकित्सक डॉ. विजयपाल भगोरा मौके पर पहुंचे और तीन सदस्यीय टीम गठित कर पोस्टमॉर्टम करवाया।
टीम में तीन डॉक्टर शामिल रहे। सहयोगी दल ने भी आवश्यक कार्रवाई की। सोमाखेड़ा हल्के के पटवारी वीना कुहार भी पहुंची और मौका पर्चा तैयार किया। एक साथ एक-एक कर पांच मवेशियों की मौत के बाद ग्रामीण पहुंचे। हालांकि, इसका कारण पता नहीं चल पाया।
मौके पर पहुंची पशु चिकित्सा टीम ने मृत पशुओं का पोस्टमॉर्टम कर सैंपल लिए, जिसकी रिपोर्ट आने पर कारण का पता चल पाएगा। इधर, जगत के निकट वसु में एक किसान की दो गाय की तबीयत खराब होने से मौत हो गई।
ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल भी इसी माह में महिला पशुपालक के एक साथ तीन मवेशियों की मौत हुई थी। ऐसे में ग्रामीणों में यह चर्चा बनी रही। ग्रामीणों ने पीड़ित महिला पशुपालक को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की।
वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी को भी घटना की सूचना दी, जिन्होंने आर्थिक सहायता दिलाने की बात कही। वहीं, उदयपुर डेयरी चेयरमैन डालचंद डांगी ने भी आश्वस्त किया।