उदयपुर में 1 घंटे में 5 भैंसों की मौत, पशुपालक महिला सदमे में, पिछले साल भी हुआ था ऐसा



पशुपालक गीता बाई पटेल की भैंस और गाय की मौत से परिवार को लगभग तीन लाख रुपए का नुकसान हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों ने सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी। बताया कि कुराबड़ के नोडल अधिकारी पशु चिकित्सक डॉ. विजयपाल भगोरा मौके पर पहुंचे और तीन सदस्यीय टीम गठित कर पोस्टमॉर्टम करवाया।