Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर में 1 घंटे में 5 भैंसों की मौत, पशुपालक महिला सदमे में, पिछले साल भी हुआ था ऐसा

उदयपुर जिले के कुराबड़ एरिया में एक घंटे में पांच भैंसों की मौत हो गई। भैंसों की मौत से पूरे एरिया में सनसनी फैल गई। वहीं, महिला पशुपालक की तबीयत भी खराब हो गई।

उदयपुर

Arvind Rao

Aug 20, 2025

Udaipur News
1 घंटे में 5 भैंसों की मौत (फोटो- पत्रिका)

कुराबड़-बंबोरा (उदयपुर): ग्राम पंचायत सोमाखेड़ा के केड़िया में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। महिला पशुपालक के बाड़े में सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच अचानक पांच भैंसों की मौत हो गई।


पशुपालक गीता बाई पटेल की भैंस और गाय की मौत से परिवार को लगभग तीन लाख रुपए का नुकसान हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों ने सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी। बताया कि कुराबड़ के नोडल अधिकारी पशु चिकित्सक डॉ. विजयपाल भगोरा मौके पर पहुंचे और तीन सदस्यीय टीम गठित कर पोस्टमॉर्टम करवाया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: सोशल प्लेटफार्म पर दोस्ती… प्रेमजाल में फंसाकर किशोर से यौन शोषण; युवती को 20 साल की सजा
उदयपुर
social-platform


मौका पर्चा तैयार किया

टीम में तीन डॉक्टर शामिल रहे। सहयोगी दल ने भी आवश्यक कार्रवाई की। सोमाखेड़ा हल्के के पटवारी वीना कुहार भी पहुंची और मौका पर्चा तैयार किया। एक साथ एक-एक कर पांच मवेशियों की मौत के बाद ग्रामीण पहुंचे। हालांकि, इसका कारण पता नहीं चल पाया।


मौके पर पहुंची पशु चिकित्सा टीम ने मृत पशुओं का पोस्टमॉर्टम कर सैंपल लिए, जिसकी रिपोर्ट आने पर कारण का पता चल पाएगा। इधर, जगत के निकट वसु में एक किसान की दो गाय की तबीयत खराब होने से मौत हो गई।


पिछले साल भी इसी बाड़े में मरे थे मवेशी


ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल भी इसी माह में महिला पशुपालक के एक साथ तीन मवेशियों की मौत हुई थी। ऐसे में ग्रामीणों में यह चर्चा बनी रही। ग्रामीणों ने पीड़ित महिला पशुपालक को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की।

वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी को भी घटना की सूचना दी, जिन्होंने आर्थिक सहायता दिलाने की बात कही। वहीं, उदयपुर डेयरी चेयरमैन डालचंद डांगी ने भी आश्वस्त किया।

ये भी पढ़ें

उदयपुर में सड़कों पर कुत्तों का झुंड…घरों में खौफ, कोर्ट ने निगम आयुक्त से मांगा डॉग्स के पकड़ने का ब्योरा
उदयपुर
Dogs Spread Fear

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 03:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में 1 घंटे में 5 भैंसों की मौत, पशुपालक महिला सदमे में, पिछले साल भी हुआ था ऐसा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.