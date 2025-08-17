उदयपुर में युवती से गैंगरेप, मिलने के बहाने सुनसान जगह ले गए आरोपी; पुलिस ने 4 युवकों को डिटेन किया

उदयपुर: फलासिया थाना क्षेत्र में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चार युवकों को डिटेन कर लिया। आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच डीएसपी नेत्रपाल सिंह के नेतृत्व में की जा रही है।
बता दें कि घटना बीते गुरुवार रात की है। पुलिस के अनुसार, पास के गांव का एक युवक युवती को फोन कर किसी बहाने से घर के पीछे बुलाने पहुंचा। युवती ने पहले तो इंकार किया, लेकिन युवक के बार-बार जोर देने पर वह मिलने चली गई। इसके बाद आरोपी युवक जबरन युवती को दूर एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसके तीन अन्य दोस्त पहले से मौजूद थे। आरोप है कि चारों ने मिलकर युवती से दुष्कर्म किया।
इस दौरान युवती ने कई बार विरोध किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माने। किसी तरह मौका पाकर पीड़िता आरोपियों के चंगुल से बच निकली और घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। अगले दिन पीड़िता ने साहस जुटाकर फलासिया थाने में चारों युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।
रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और लगातार दबिश देकर चारों आरोपियों को डिटेन करने में सफलता पाई। डीएसपी नेत्रपाल सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मामले की तफ्तीश पूरी गंभीरता से की जाएगी।
यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है और लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।