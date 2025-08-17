Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

उदयपुर में युवती से गैंगरेप, मिलने के बहाने सुनसान जगह ले गए आरोपी; पुलिस ने 4 युवकों को डिटेन किया

उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने चार युवकों को डिटेन किया है। आरोपियों ने युवती को बहाने से सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई।

उदयपुर

Arvind Rao

Aug 17, 2025

Udaipur gang rape case (Patrika Photo)

उदयपुर: फलासिया थाना क्षेत्र में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चार युवकों को डिटेन कर लिया। आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच डीएसपी नेत्रपाल सिंह के नेतृत्व में की जा रही है।


बता दें कि घटना बीते गुरुवार रात की है। पुलिस के अनुसार, पास के गांव का एक युवक युवती को फोन कर किसी बहाने से घर के पीछे बुलाने पहुंचा। युवती ने पहले तो इंकार किया, लेकिन युवक के बार-बार जोर देने पर वह मिलने चली गई। इसके बाद आरोपी युवक जबरन युवती को दूर एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसके तीन अन्य दोस्त पहले से मौजूद थे। आरोप है कि चारों ने मिलकर युवती से दुष्कर्म किया।

युवती ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की


इस दौरान युवती ने कई बार विरोध किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माने। किसी तरह मौका पाकर पीड़िता आरोपियों के चंगुल से बच निकली और घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। अगले दिन पीड़िता ने साहस जुटाकर फलासिया थाने में चारों युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।


मामला दर्ज कर जांच शुरू


रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और लगातार दबिश देकर चारों आरोपियों को डिटेन करने में सफलता पाई। डीएसपी नेत्रपाल सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मामले की तफ्तीश पूरी गंभीरता से की जाएगी।


होगी सख्त कार्रवाई


यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है और लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

17 Aug 2025 01:34 pm

Published on:

17 Aug 2025 01:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में युवती से गैंगरेप, मिलने के बहाने सुनसान जगह ले गए आरोपी; पुलिस ने 4 युवकों को डिटेन किया

