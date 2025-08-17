उदयपुर में युवती से गैंगरेप, मिलने के बहाने सुनसान जगह ले गए आरोपी; पुलिस ने 4 युवकों को डिटेन किया



बता दें कि घटना बीते गुरुवार रात की है। पुलिस के अनुसार, पास के गांव का एक युवक युवती को फोन कर किसी बहाने से घर के पीछे बुलाने पहुंचा। युवती ने पहले तो इंकार किया, लेकिन युवक के बार-बार जोर देने पर वह मिलने चली गई। इसके बाद आरोपी युवक जबरन युवती को दूर एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसके तीन अन्य दोस्त पहले से मौजूद थे। आरोप है कि चारों ने मिलकर युवती से दुष्कर्म किया।