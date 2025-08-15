उदयपुर में खेत पर घास काट रहे बुजुर्ग की हत्या, सिर पर 3 बार धारदार हथियार से वार, सोने की मुरकियां ले गए बदमाश

उदयपुर: सायरा थाना क्षेत्र के सादड़ा (स्वरूपजी की भागल) में गुरुवार को अज्ञात बदमाशों ने खेत में घास काट रहे बुजुर्ग की हत्या कर कान की सोने की मरकियां लूटी और फरार हो गए। बुजुर्ग के घर नहीं पहुंचने पर परिजन तलाश करते हुए खेत पर पहुंचे तो वारदात का पता चला।
बता दें कि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत ने बताया कि सादड़ा निवासी भंवर सिंह राठौड़ पुत्र सोहन सिंह सुबह सात बजे खेत पर घास लेने गए थे। 11 बजे तक घर नहीं लौटने पर परिजन खेत पर पहुंचे, जहां मृत अवस्था में मुंह के बल गिरे हुए मिले।
पुलिस ने मौका मुआयना किया, एफएसएल टीम भी पहुंची और साक्ष्य जुटाए। मृतक के एक हाथ में घास और दूसरे में दांतली थी। सिर पर धारदार हथियार के तीन गहरे घाव थे।
जांच में पाया कि मृतक के कानों की सोने की मुरकियां गायब थीं, जबकि जेब में रखा मोबाइल और नकद राशि जस की तस थी। इससे आशंका जताई जा रही है कि वारदात अज्ञात आरोपियों ने सोने की मुरकियां लूटने के इरादे से की।