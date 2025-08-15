उदयपुर में खेत पर घास काट रहे बुजुर्ग की हत्या, सिर पर 3 बार धारदार हथियार से वार, सोने की मुरकियां ले गए बदमाश



बता दें कि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत ने बताया कि सादड़ा निवासी भंवर सिंह राठौड़ पुत्र सोहन सिंह सुबह सात बजे खेत पर घास लेने गए थे। 11 बजे तक घर नहीं लौटने पर परिजन खेत पर पहुंचे, जहां मृत अवस्था में मुंह के बल गिरे हुए मिले।