Udaipur: डीजल छिड़ककर बहू ने लगाई आग, बचाने गई सास भी जिंदा जली, पैरों के कड़े से हुई शवों की पहचान

उदयपुर: जिले के जिंडोली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना में महिला और उसकी सास आग में जिंदा जल गईं। मामला बड़गांव थाना क्षेत्र का है, जहां पति से झगड़ा करने के बाद महिला ने डीजल उड़ेलकर खुद को आग के हवाले कर दिया, बचाने गई सास भी आग की चपेट में आ गई और दोनों की जलकर मौत हो गई।
थाना प्रभारी पूरन सिंह राजपुरोहित के अनुसार, गुरुवार रात करीब 10:30 बजे 35 वर्षीय मंगी गमेती का पति गोपीलाल गमेती से घरेलू मुद्दे पर विवाद हो गया। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक झगड़ा होता रहा। इस दौरान 65 वर्षीय सास पप्पा बाई ने कई बार बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन दोनों में तनाव कम नहीं हुआ।
गुस्से में मंगी आंगन से सटे एक कमरे में गई और अपने ऊपर डीजल डालकर आग लगा ली। सास पप्पा बाई उसे बचाने के लिए कमरे में घुसीं, लेकिन तेज लपटों में वे भी फंस गईं। कमरे में चारा और अन्य ज्वलनशील सामान रखा होने के कारण आग तेजी से फैल गई।
गोपीलाल के शोर मचाने पर पड़ोसी मदद के लिए दौड़े और दूर से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज गर्मी और धधकते चारे के कारण कोई भी अंदर नहीं जा सका।
सूचना मिलने पर दमकल और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग बुझी, कमरे का अधिकांश हिस्सा जल चुका था।
कमरे के एक कोने से दोनों महिलाओं के जले हुए शव बरामद किए गए, जिनमें केवल हड्डियां बची थी। शवों की पहचान पैरों में पहने कड़े हो सकी।
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और घटना की पूरी जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना की जड़ घरेलू विवाद था, जिसने देखते-ही-देखते दो जिंदगियां खत्म कर दीं।