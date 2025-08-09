Udaipur: डीजल छिड़ककर बहू ने लगाई आग, बचाने गई सास भी जिंदा जली, पैरों के कड़े से हुई शवों की पहचान

उदयपुर: जिले के जिंडोली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना में महिला और उसकी सास आग में जिंदा जल गईं। मामला बड़गांव थाना क्षेत्र का है, जहां पति से झगड़ा करने के बाद महिला ने डीजल उड़ेलकर खुद को आग के हवाले कर दिया, बचाने गई सास भी आग की चपेट में आ गई और दोनों की जलकर मौत हो गई।