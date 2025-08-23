उदयपुर: नकाबपोश बदमाशों ने भुवाणा के कॉम्प्लेक्स में 2 फ्लैटों का ताला तोड़ा, लाखों का सामान ले उड़े

उदयपुर: सुखेर थाना क्षेत्र में भुवाणा स्थित कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में चोरी हो गई। चार नकाबपोश बदमाश कॉम्प्लेक्स में घुसे और फ्लैट से लाखों का माल साफ कर गए। आश्चर्य की बात है कि सुरक्षा बंदोबस्त वाले कॉम्पलेक्स में सूने फ्लैट में चोरी की।
बता दें कि घटना 18 अगस्त की है, जिस पर एक परिवार ने सुखेर थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि इंग्लैंड गए परिवार के फ्लैट का ताला तोड़कर चोर घुसे और जेवर-नकदी चुरा ले गए। आर्चिड मंगलम रेजीडेंसी भुवाणा निवासी भद्रवीर सिंह पुत्र संजय सिंह शेखावत ने रिपोर्ट दी।
बताया कि उनका भाई विवेक प्रताप सिंह राठौड़ का फ्लैट आर्चिड बी मंगलम रेजीडेंसी भुवाणा में है। भाई का परिवार इंग्लैंड गया हुआ है। इस बीच 18 अगस्त की रात चोर फ्लैट का ताला तोड़कर जेवर नकदी ले गए।
चोरी की सूचना पर पुलिस ने कॉम्प्लेक्स के सीसीटीवी फुटेज जुटाए। सामने आया कि रात 2 बजे बाद चार बदमाश दबे पांव कॉम्प्लेक्स में घुसे थे। एक के पास बैग था, एक ने तौलिये से मुंह ढंक रखा था, वहीं एक के हाथ में औजार भी था। चोर लगभग एक घंटे तक फ्लैट में ही रुके। करीब 3 बजे बाद वापस निकलते देखे गए।
प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि आर्चिड मंगलम रेजीडेंसी भुवाणा के एक और फ्लैट में चोरी हुई। जिनमें चोर घुसे, वे दोनों फ्लैट अलग-अलग फ्लोर पर हैं। आश्चर्य ये भी है कि बदमाश इस बात से वाकिफ थे कि कॉम्प्लेक्स में किस फ्लोर पर कौन सा फ्लैट सूना पड़ा है। फिलहाल, एक फ्लैट मालिक की ओर से ही रिपोर्ट दी गई है।