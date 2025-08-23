उदयपुर: नकाबपोश बदमाशों ने भुवाणा के कॉम्प्लेक्स में 2 फ्लैटों का ताला तोड़ा, लाखों का सामान ले उड़े



चोरी की सूचना पर पुलिस ने कॉम्प्लेक्स के सीसीटीवी फुटेज जुटाए। सामने आया कि रात 2 बजे बाद चार बदमाश दबे पांव कॉम्प्लेक्स में घुसे थे। एक के पास बैग था, एक ने तौलिये से मुंह ढंक रखा था, वहीं एक के हाथ में औजार भी था। चोर लगभग एक घंटे तक फ्लैट में ही रुके। करीब 3 बजे बाद वापस निकलते देखे गए।