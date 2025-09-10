उदयपुर: 4 दिन बाद भी रवि वाल्मिकि का कोई सुराग नहीं, मगरमच्छों ने बढ़ाई रेस्क्यू टीम की मुश्किलें



शनिवार सुबह 11 बजे आयड़ नदी में दो युवक फंस गए थे। एक युवक को 7 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया, जबकि दूसरा सेक्टर-3 निवासी रवि वाल्मीकि लापता हो गया। रविवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट पर आपदा प्रबंधन टीमें सक्रिय हुई और युवक की तलाश शुरू की।