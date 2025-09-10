Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर: 4 दिन बाद भी रवि वाल्मिकि का कोई सुराग नहीं, मगरमच्छों ने बढ़ाई रेस्क्यू टीम की मुश्किलें

उदयपुर जिले के सूखा नाका में चौथे दिन भी लापता युवक का सुराग नहीं मिला। सिविल डिफेंस और SDRF टीमों का सर्च जारी है। मगरमच्छों की मौजूदगी से बचाव दल को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

Arvind Rao

Sep 10, 2025

Udaipur Ravi Valmiki
Udaipur Ravi Valmiki Search Operation (Patrika Photo)

सिविल डिफेंस की टीम ने मंगलवार को कलड़वास से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब पचास मीटर आगे चलते ही टीम को मगरमच्छों का सामना करना पड़ा। ऐसे में खेड़ा पुलिया के यहां बोट को बाहर निकालनी पड़ी।


ड्रोन से भी सर्च किया


सुबह 11 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन शाम 6 बजे तक जारी रहा। इस दौरान ड्रोन से भी सर्च किया गया। वहीं, टीम के पास उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाले दूरबीन से भी खोजबीन की गई।

यह है पूरा मामला


शनिवार सुबह 11 बजे आयड़ नदी में दो युवक फंस गए थे। एक युवक को 7 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया, जबकि दूसरा सेक्टर-3 निवासी रवि वाल्मीकि लापता हो गया। रविवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट पर आपदा प्रबंधन टीमें सक्रिय हुई और युवक की तलाश शुरू की।


नागरिक सुरक्षा विभाग के 12 जवानों ने सर्च ऑपरेशन किया। अब तक कलड़वास, खरबडिय़ा, कानपुर के साथ ही उदयसागर तक सर्च ऑपरेशन किया जा चुका है।

10 Sept 2025 01:11 pm

उदयपुर: 4 दिन बाद भी रवि वाल्मिकि का कोई सुराग नहीं, मगरमच्छों ने बढ़ाई रेस्क्यू टीम की मुश्किलें

