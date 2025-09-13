Inspirational: मां के झुमके ने बदली किस्मत, उदयपुर के इस लड़के ने कैसे बनाई फिटनेस गुरु की पहचान?



कहते हैं सीखने की ललक हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। विक्रम की इसी खूबी ने एक दिन उसे कामयाब बना दिया। मुंबई से गांव लौटने के बाद विक्रम ने उदयपुर में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान पर नौकरी ज्वाइन की। शाम को घर चला जाता था। सुबह-शाम गांव से उदयपुर और उदयपुर से गांव जाते वक्त बस में वह सोशल मीडिया पर फिटनेस से जुड़े वीडियो देखता रहता था। धीरे-धीरे उसकी यह ललक बढ़ती गई। वह निरंतर नए-नए टिप्स सीखता रहता था। हालांकि, उस वक्त उसके पास ढंग का मोबाइल नहीं था।