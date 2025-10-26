Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

उदयपुर में ग्रामीणों की जान से हो रहा था खिलवाड़, 7 अवैध मेडिकल स्टोर सीज, चेतावनी भी दी गई

मेडिकल स्टोर की आड़ में संचालित क्लीनिकों की जांच की। दस्तावेज नहीं मिलने पर सात क्लीनिकों को सीज किया गया और संचालकों को तीन दिन में आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दिया

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 26, 2025

Udaipur

सात अवैध मेडिकल स्टोरी सीज (फोटो- पत्रिका)

झाड़ोल (उदयपुर): मेडिकल की आड़ में अवैध क्लीनिक संचालन को लेकर राजस्थान पत्रिका में खबर प्रकाशन के बाद चिकित्सा विभाग और प्रशासन हरकत में आया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शनिवार को चिकित्सा विभाग ने मादड़ी और बाघपुरा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सात अवैध क्लीनिक सीज कर नोटिस चस्पा किए।


राजस्थान पत्रिका में गत 24 अक्टूबर को मेडिकल की आड़ में अवैध क्लीनिक संचालन विभाग मौन, झोलाछापों का बोलबाला से खबर प्रकाशित की थी। खबर प्रकाशन के बाद ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामप्रसाद मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने बाघपुरा में पुलिस जाब्ते के साथ छापा मारा।


टीम ने मेडिकल स्टोर की आड़ में संचालित क्लीनिकों की जांच की। दस्तावेज नहीं मिलने पर सात क्लीनिकों को सीज किया गया और संचालकों को तीन दिन में आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दिया। निर्धारित समय में दस्तावेज नहीं देने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।


गौरतलब है कि क्षेत्र में लंबे समय से मेडिकल की आड़ में अवैध क्लीनिक संचालित हो रहे हैं। जो ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ क्लीनिकों के संचालन में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल पाए गए हैं।


इनका कहना है…


राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार बाघपुरा व मादड़ी क्षेत्र में अवैध क्लीनिकों पर कार्रवाई की गई है। सात क्लीनिक सीज किए गए हैं और संचालकों को तीन दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया गया है। ऐसे क्लीनिकों पर आगे भी सत कार्रवाई जारी रहेगी।
-डॉ. रामप्रसाद मीणा, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मादड़ी

उदयपुर

