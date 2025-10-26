उदयपुर में ग्रामीणों की जान से हो रहा था खिलवाड़, 7 अवैध मेडिकल स्टोर सीज, चेतावनी भी दी गई



राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार बाघपुरा व मादड़ी क्षेत्र में अवैध क्लीनिकों पर कार्रवाई की गई है। सात क्लीनिक सीज किए गए हैं और संचालकों को तीन दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया गया है। ऐसे क्लीनिकों पर आगे भी सत कार्रवाई जारी रहेगी।

-डॉ. रामप्रसाद मीणा, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मादड़ी