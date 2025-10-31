Udaipur Weather: अगले 4 दिन नहीं खिलेगी धूप! दुल्हन बनने के लिए तैयार बैठी लड़कियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें



मौसम विभाग के अनुसार, उदयपुर और कोटा संभाग व आसपास के जिलों में बरसात का जोर अधिक रहा। वहीं, यही क्रम आगामी चार दिन और जारी रहने के आसार बन रहे हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों बरसात का दौर जारी रहने और दक्षिण-पूर्वी भागों में सामान्य से अधिक बरसात होने की प्रबल संभावना है। आगामी पांच नवंबर के बाद मौसम खुलने की संभावना बताई गई है।