Udaipur Weather: अगले 4 दिन नहीं खिलेगी धूप! दुल्हन बनने के लिए तैयार बैठी लड़कियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें

बरसात ने किया बेचैन (फोटो- पत्रिका)
Udaipur Weather: उदयपुर: वागड़-मेवाड़ सहित प्रदेश में कई हिस्सों में बरसात का क्रम जारी है। लगातार हो रही बरसात आमजन को बेचैन करने लगी है। लगातार बरसात के चलते पांच दिन से धूप नहीं खिली।
वहीं, अगले चार दिन और ऐसा ही हाल रहने के आसार हैं। गुरुवार को सुबह तक बरसात का असर कमजोर था। लेकिन दोपहर 12 बजे रिमझिम बरसात होने लगी, जो देर रात तक जारी रही। इस बीच कभी थमी तो कभी बौछारें तेज हो गई। लगातार बरसात के चलते भीगते-भागते लोगों को परेशानी होने लगी।
लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लगातार बरसात के चलते वातावरण में नमी शत-प्रतिशत बनी हुई है। हालांकि, तापमान पिछले दो दिनों जैसा ही बना रहा, जिसमें गुरुवार को और गिरावट नहीं हो पाई।
मौसम विभाग के अनुसार, उदयपुर और कोटा संभाग व आसपास के जिलों में बरसात का जोर अधिक रहा। वहीं, यही क्रम आगामी चार दिन और जारी रहने के आसार बन रहे हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों बरसात का दौर जारी रहने और दक्षिण-पूर्वी भागों में सामान्य से अधिक बरसात होने की प्रबल संभावना है। आगामी पांच नवंबर के बाद मौसम खुलने की संभावना बताई गई है।
2 और 3 नवंबर को शादियों के मुहूर्त है। ऐसे में शहर में कई जगह शादियों के आयोजन हैं। बरसात के चलते शादी समारोह वाले परिवारों में चिंता बढ़ गई है। मौसम को ध्यान में रखते हुए आयोजनों में बदलाव कर रहे हैं। खुली वाटिकाओं की जगह छायादार विकल्प तलाश रहे हैं। वाटर प्रूफ टेंट का भी बंदोबस्त करने की तैयारी है।
-30 अक्टूबर को अधिकतम 22.2 और न्यूनमत 20.2 तापमान दर्ज
-29 अक्टूबर को अधिकतम 22.2 और न्यूनतम 18.1 तापमान दर्ज
-28 अक्टूबर को अधिकतम 20.2 और न्यूनतम 18.2 तापमान दर्ज
-27 अक्टूबर को अधिकतम 31.8 और न्यूनतम 20.6 तापमान दर्ज
-26 अक्टूबर को अधिकतम 29.0 और न्यूनतम 18.8 तापमान दर्ज
