मातम में बदली खुशियां, दीवार गिरने से महिला की मौत, तीन दिन बाद आनी थी बेटी की बारात

मृतका के बेटे अतुल ने बताया कि उसका परिवार दो नवंबर को बहन की शादी में जुटा हुआ था। सोमवार को लग्न गया था और 2 नवंबर को शादी होने वाली थी। जिसकी घर में तैयारियां चल रही थी। रिश्तेदार भी आए हुए थे। सुबह 11 बजे उसकी 60 वर्षीय मां गीता बाई बैरवा कच्चे घर में कार्य कर रही थी कि अचानक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके वह मलबे में दब गई।