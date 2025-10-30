Patrika LogoSwitch to English

मातम में बदली खुशियां, दीवार गिरने से महिला की मौत, तीन दिन बाद आनी थी बेटी की बारात

इटावा के वार्ड नंबर छह में गुरुवार सुबह एक घर में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई, जब दुल्हन की मां कच्चे मकान की दीवार गिरने से उसके नीचे दब गई और उसकी मौत हो गई।

कोटा

image

kamlesh sharma

Oct 30, 2025

फोटो पत्रिका

कोटा। इटावा के वार्ड नंबर छह में गुरुवार सुबह एक घर में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई, जब दुल्हन की मां कच्चे मकान की दीवार गिरने से उसके नीचे दब गई और उसकी मौत हो गई। म़ृतका की बेटी की 2 नवंबर को शादी होने वाली थी।

मृतका के बेटे अतुल ने बताया कि उसका परिवार दो नवंबर को बहन की शादी में जुटा हुआ था। सोमवार को लग्न गया था और 2 नवंबर को शादी होने वाली थी। जिसकी घर में तैयारियां चल रही थी। रिश्तेदार भी आए हुए थे। सुबह 11 बजे उसकी 60 वर्षीय मां गीता बाई बैरवा कच्चे घर में कार्य कर रही थी कि अचानक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके वह मलबे में दब गई।

रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने महिला को बाहर निकाला और चिकित्सालय लेकर गए। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। इटावा पुलिस ने घटना के बाद इटावा उपजिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

30 Oct 2025 09:42 pm

Published on:

30 Oct 2025 09:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / मातम में बदली खुशियां, दीवार गिरने से महिला की मौत, तीन दिन बाद आनी थी बेटी की बारात

