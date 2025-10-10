उदयपुर: मांगी मन्नत पूरी नहीं हुई तो युवक ने भैरूजी की प्रतिमा तोड़ी, गरीबी और बेघर जीवन से था परेशान

भैरूजी की प्रतिमा तोड़ने वाला आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
उदयपुर: भूपालपुरा थाना क्षेत्र में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि युवक ने अपनी मन्नत पूरी न होने के कारण आवेश में आकर प्रतिमा पर पत्थर मारे थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी गरीबी, बेघरपन और मानसिक तनाव से जूझ रहा था।
थानाधिकारी आदर्श कुमार ने बताया कि निर्मल कुमार जैन ने बुधवार को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देहलीगेट से शास्त्री सर्कल मार्ग पर स्थित भैरूजी की प्रतिमा को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर गुरुवार को आरोपी पायड़ा बेकनी पुलिया निवासी दीपक गवारिया को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में दीपक ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वह और उसके पिता फक्कड़ व बेघर हैं। दोनों चाय के कप धोने का काम कर रोजाना 20 से 50 रुपये कमाते हैं, जिससे इंद्रा रसोई में भोजन करते हैं और स्टूडियो के बाहर खुले में रात बिताते हैं।
उसने कहा कि गरीबी और हालात से तंग आकर कई बार भैरूजी के मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि उसकी जिंदगी में सुधार हो, पर जब कुछ नहीं बदला तो वह बेहद दुखी और निराश हो गया। मंगलवार रात जब नींद नहीं आ रही थी, तब गुस्से और दुख में वह मंदिर पहुंचा और आवेश में प्रतिमा पर दो-तीन पत्थर मार दिए। इसके बाद वापस अपनी जगह आकर सो गया। सुबह लोगों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त देखा और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी का मानसिक व सामाजिक मूल्यांकन भी करवाया जा रहा है, ताकि उसके व्यवहारिक कारणों को समझा जा सके। पुलिस इस मामले को संवेदनशीलता से हैंडल कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग