Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर: मांगी मन्नत पूरी नहीं हुई तो युवक ने भैरूजी की प्रतिमा तोड़ी, गरीबी और बेघर जीवन से था परेशान

उदयपुर जिले के भूपालपुरा थाना क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने मन्नत पूरी नहीं होने पर प्रतिमा पर गुस्सा निकाला था।

2 min read

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 10, 2025

Udaipur

भैरूजी की प्रतिमा तोड़ने वाला आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: भूपालपुरा थाना क्षेत्र में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि युवक ने अपनी मन्नत पूरी न होने के कारण आवेश में आकर प्रतिमा पर पत्थर मारे थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी गरीबी, बेघरपन और मानसिक तनाव से जूझ रहा था।


थानाधिकारी आदर्श कुमार ने बताया कि निर्मल कुमार जैन ने बुधवार को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देहलीगेट से शास्त्री सर्कल मार्ग पर स्थित भैरूजी की प्रतिमा को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर गुरुवार को आरोपी पायड़ा बेकनी पुलिया निवासी दीपक गवारिया को गिरफ्तार किया गया।


पूछताछ में क्या बताया


पूछताछ में दीपक ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वह और उसके पिता फक्कड़ व बेघर हैं। दोनों चाय के कप धोने का काम कर रोजाना 20 से 50 रुपये कमाते हैं, जिससे इंद्रा रसोई में भोजन करते हैं और स्टूडियो के बाहर खुले में रात बिताते हैं।


उसने कहा कि गरीबी और हालात से तंग आकर कई बार भैरूजी के मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि उसकी जिंदगी में सुधार हो, पर जब कुछ नहीं बदला तो वह बेहद दुखी और निराश हो गया। मंगलवार रात जब नींद नहीं आ रही थी, तब गुस्से और दुख में वह मंदिर पहुंचा और आवेश में प्रतिमा पर दो-तीन पत्थर मार दिए। इसके बाद वापस अपनी जगह आकर सो गया। सुबह लोगों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त देखा और पुलिस को सूचना दी।


पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी का मानसिक व सामाजिक मूल्यांकन भी करवाया जा रहा है, ताकि उसके व्यवहारिक कारणों को समझा जा सके। पुलिस इस मामले को संवेदनशीलता से हैंडल कर रही है।

ये भी पढ़ें

Alwar News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, एक की मौत, 2 लोग घायल
अलवर
Delhi-Mumbai Highway Road Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 01:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर: मांगी मन्नत पूरी नहीं हुई तो युवक ने भैरूजी की प्रतिमा तोड़ी, गरीबी और बेघर जीवन से था परेशान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur: डॉ कीर्ति जैन को अमेरिका जाने से रोका, गिरफ्तारी से पहले बिगड़ी तबीयत; मुंबई के अस्पताल में भर्ती

Dr.-Kirti-Jain
उदयपुर

राजस्थान के इस शहर में नई आवासीय योजना लॉन्च: 1109 प्लॉट के लिए आवेदन शुरू, 7 नवंबर तक करें आवेदन

bhilwara uit auction
उदयपुर

उदयपुर में ‘मौताणा’ विवाद पर कार्रवाई: महिला की मौत पर भड़क उठे थे पीहर पक्ष के लोग, घरों में लगाई आग, हथियार लेकर आए थे 40 लोग

Udaipur Mautana Clash
उदयपुर

Rajasthan: महिला की मौत से गुस्साए पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर किया हमला, घरों में आग लगाकर कर दी फायरिंग

उदयपुर

राजस्थान में मंत्री के सामने भाजपाइयों ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा, 2 लोग हिरासत में, काले झंडे लेकर आए थे विरोध करने

Udaipur BJP workers beat up Youth Congress workers
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.