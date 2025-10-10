उदयपुर: मांगी मन्नत पूरी नहीं हुई तो युवक ने भैरूजी की प्रतिमा तोड़ी, गरीबी और बेघर जीवन से था परेशान



उसने कहा कि गरीबी और हालात से तंग आकर कई बार भैरूजी के मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि उसकी जिंदगी में सुधार हो, पर जब कुछ नहीं बदला तो वह बेहद दुखी और निराश हो गया। मंगलवार रात जब नींद नहीं आ रही थी, तब गुस्से और दुख में वह मंदिर पहुंचा और आवेश में प्रतिमा पर दो-तीन पत्थर मार दिए। इसके बाद वापस अपनी जगह आकर सो गया। सुबह लोगों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त देखा और पुलिस को सूचना दी।