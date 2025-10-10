Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Alwar News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, एक की मौत, 2 लोग घायल

Delhi-Mumbai Highway Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद से झूले लेकर जा रहे ट्रक की टक्कर में आगरा (यूपी) निवासी जयराज की मौके पर मौत हो गई। उनके बेटे राहुल घायल हैं। हादसा सुबह साढ़े 5 बजे पिनान कट के पास हुआ।

अलवर

image

Arvind Rao

Oct 10, 2025

Delhi-Mumbai Highway Road Accident

घायलों को इलाज के लिए ले जाते हुए (फोटो- पत्रिका)

Delhi-Mumbai Highway Road Accident: अलवर: गाजियाबाद से झूले लेकर प्रतापगढ़ जा रहे ट्रक में शुक्रवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना हो गई। अलवर जिले से होकर गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे पर सुबह करीब साढ़े पांच बजे पिनान कट के पास दो ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई।


बता दें कि हादसा तब हुआ, जब एक ट्रक ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में आगरा (उत्तर प्रदेश) के जयराज (उम्र 65) की मौके पर ही मौत हो गई। जयराज सामने वाले ट्रक में नहीं बल्कि अपने ट्रक के कंडक्टर साइड पर बैठे थे।


वहीं, उनके बेटे राहुल (40) और दीपांशु (28) भी ट्रक में सवार थे, जो टक्कर के बाद ट्रक के ऊपर से सड़क पर गिर गए। घायल राहुल और दीपांशु को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि दोनों की हालत स्थिर है, लेकिन उनका इलाज जारी है।


जानकारी के मुताबिक, मृतक जयराज और घायल राहुल पिता-पुत्र हैं। दीपांशु ने बताया कि वे गाजियाबाद से मेले में लगाने के लिए झूले ट्रक में भरकर प्रतापगढ़ ले जा रहे थे। हादसे के समय ट्रक चालक सुरक्षित बच गया।


पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और एक्सप्रेसवे पर हुई इस भीषण भिड़ंत की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए ट्रक चालकों और गवाहों से पूछताछ की जा रही है।


दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर इस तरह की तेज रफ्तार दुर्घटनाएं आम हैं और सुरक्षा नियमों की अनदेखी अक्सर जानलेवा साबित होती है। हादसे की सूचना मिलने पर यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित रहा।

