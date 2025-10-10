Alwar News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, एक की मौत, 2 लोग घायल



वहीं, उनके बेटे राहुल (40) और दीपांशु (28) भी ट्रक में सवार थे, जो टक्कर के बाद ट्रक के ऊपर से सड़क पर गिर गए। घायल राहुल और दीपांशु को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि दोनों की हालत स्थिर है, लेकिन उनका इलाज जारी है।