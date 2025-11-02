Panther Attack: उदयपुर में पैंथर की दहशत, बुजुर्ग ने दिखाई हिम्मत, कमरे में किया बंद, टीम ने 4 घंटे बाद पकड़ा

गौरतलब है कि एक दिन पहले बेमला गांव के आडातलाई फले में भी पैंथर घर में घुस गया था। उस दौरान पैंथर के हमले में मां-बेटा घायल हो गए थे। बाद में पैंथर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया था। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार सुबह शिकार की तलाश में पैंथर खेतों में आ गया था। वहां फसल कटाई कर रहे लोगों की ओर लपका, जिससे अफरा-तफरी मच गई।