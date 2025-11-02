Rajasthan: समुद्र के बीच जहाज में जख्मी था ईरानी मछुआरा, राजस्थान के जांबाज नौसेना अधिकारी ने इस तरह बचाई जान

रमेश कुमार खोज-बचाव के उपकरण लेकर हेलीकॉप्टर में रवाना हो गए और अपनी जान जोखिम में डालकर जहाज में उतरे। उन्होंने मछुआरे को मेडिकल स्ट्रेचर में बांधकर वापस हेलीकॉप्टर में ले लिया और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया। जहाज समुद्र के तूफान, हल्की बारिश और तेज हवा से बहुत हिल रहा था, लेकिन रमेश कुमार ने अपने अनुभव और साहस से उस मछुआरे को सुरक्षित रूप से हेलीकॉप्टर में ले लिया और गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां उस मछुआरे का ऑपरेशन हुआ और उसकी जान बच गई।