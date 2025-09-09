उदयपुर में पानी फिर बरपाएगा कहर: आयड़ नदी पर बरपा बाढ़ का खतरा, 60-70 मकान डूब एरिया में



-26 किलोमीटर उदयपुर क्षेत्र में है आयड़ नदी की लंबाई।

-5 किलोमीटर क्षेत्र नदी को स्मार्ट सिटी ने संवारा।

-75 करोड़ रुपए खर्च किए नदी को संवारने में।

-5 किलोमीटर क्षेत्र में जहां नदी संवरी वहीं छोटी हुई।

-1990 में औसत 102 मीटर चौड़ी थी नदी।

-50-55 मीटर औसत रह गई कई जगह पर।

-37 मीटर सबसे कम चौड़ी वाली जगह है अभी।

-60-70 मकान 5 किमी. के दायरे में आए डूब क्षेत्र में।

-9 गांव को उदयसागर के बैकवाटर ने कर दिया तरबतर।