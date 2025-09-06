Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

महाकाल दरबार में अभिनेता आशुतोष राणा, नंदी हॉल से किए दर्शन, अपने अंदाज में सुनाया शिव तांडव स्त्रोत

Ashutosh Rana at Mahakal Temple : महाकाल मंदिर पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा। नंदी हॉल में बैठकर बाबा के दर्शन किए। अपने अंदाज में छेड़ा शिव तांडव स्त्रोत। बोले- यहां आकर मन आनंद से भर जाता है।

उज्जैन

Faiz Mubarak

Sep 06, 2025

Ashutosh Rana at Mahakal Temple
महाकाल दरबार में आशुतोष राणा (Photo Source- Patrika Input)

Ashutosh Rana at Mahakal Temple : फेसम फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा शुक्रवार को मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में स्थित विस्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। यहां उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना की और उसके बाद चांदी द्वार से बाबा महाकाल के दर्शन किए। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद आशुतोष राणा ने नंदीजी का पूजन अर्चन किया और उनके कानों में अपनी मनोकामना भी कही। इसी के साथ मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने अपने अंदाज में शिव तांडव का स्त्रोत भी सुनाया।

महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल क कहना है कि, आशुतोष राणा बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नंदी हॉल में बैठकर किया। अभिनेता आशुतोष राणा ने महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। पूजन पुजारी पं. जितेन्द्र शर्मा एवं पं. दिनेश त्रिवेदी द्वारा करवाया गया। इसके बाद उन्होंने बाबा महाकाल के सामने शीश नवाया।

महाकाल के दरबार में राणा

महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल एवं आशीष फलवाडिया द्वारा स्वागत व सत्कार किया गया। याद रहे कि आशुतोष राणा समय मिलते ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आते हैं, बॉलीवुड के साथ-साथ मराठी, कन्नड़, तेलुगू, और तमिल फिल्म उद्योगों में भी सक्रिय हैं।

'मुझ पर बाबा की परम कृपा'

महाकाल दरबार में आशुतोष राणा (Photo Source- Patrika Input)

अभिनेता आशुतोष राणा ने बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि, कालों के कल बाबा महाकाल हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मुझे बुलाते हैं। बाबा महाकाल तीनों लोगों के स्वामी हैं। यहां आकर मन आनंद से भर जाता है। बाबा की परम कृपा मुझ पर बनी हुई है। उन्होंने इस दौरान शिव तांडव स्त्रोत भी सुनाया।

महाकाल दरबार में आशुतोष राणा (Photo Source- Patrika Input)

Published on:

06 Sept 2025 10:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / महाकाल दरबार में अभिनेता आशुतोष राणा, नंदी हॉल से किए दर्शन, अपने अंदाज में सुनाया शिव तांडव स्त्रोत

