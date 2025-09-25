बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे अभिनेता संजय दत्त, भगवा रंग में रंगकर भस्म आरती में हुए शामिल

Mahakal Mandir : बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्तगुरुवार सुबह मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के द्शन करने पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले बवो महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। नंदी हॉल में बैठकर संजय दत्त ने महाकाल की विशेष पूजा-अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया।
संजय दत्त के मंदिर पहुंचने की खबर फैलते ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उनके दर्शन और भक्ति में लीन होने से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। मंदिर के पुजारियों के अनुसार, संजय दत्त ने पूरे विधि-विधान के साथ पूजा की और बाबा महाकाल से सुख-समृद्धि की कामना की। उनकी पूजन विधि पुजारी अर्पित गुरु और पुजारी यश गुरु द्वारा संपन्न कराई गई।
यह पहली बार नहीं, जब संजय दत्त बाबा महाकाल के दरबार आए हैं। पहले भी कई बार वो उज्जैन आकर बाबा के दर्शन कर चुके हैं। बाबा महाकाल के प्रति उनकी आस्था पहले भी देखी गई है। दर्शन के बाद संजय दत्त ने मीडिया स चर्चा करते हुए कहा कि, मेरा सौभाग्य है कि बाबा महाकाल ने मुझे बुलाया। अनुभूति व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैंने आज प्रत्यक्ष रूप से शक्ति को अनुभव किया। बाबा महाकाल हमपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। बता दें कि, प्रसिद्ध कथा वाचक इंद्र देव महाराज ने भी संजय दत्त के साथ बाबा महाकाल के दर्शन-पूजन किए हैं।
इसी के साथ प्रसिद्ध कथा वाचक इंद्र देव महाराज ने भी आज बाबा महाकाल के दरबार में भगवान महाकालेश्वर की प्रातः कालीन भस्म आरती में हिस्सा लिया। साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना की।