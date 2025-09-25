बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे अभिनेता संजय दत्त, भगवा रंग में रंगकर भस्म आरती में हुए शामिल

यह पहली बार नहीं, जब संजय दत्त बाबा महाकाल के दरबार आए हैं। पहले भी कई बार वो उज्जैन आकर बाबा के दर्शन कर चुके हैं। बाबा महाकाल के प्रति उनकी आस्था पहले भी देखी गई है। दर्शन के बाद संजय दत्त ने मीडिया स चर्चा करते हुए कहा कि, मेरा सौभाग्य है कि बाबा महाकाल ने मुझे बुलाया। अनुभूति व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैंने आज प्रत्यक्ष रूप से शक्ति को अनुभव किया। बाबा महाकाल हमपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। बता दें कि, प्रसिद्ध कथा वाचक इंद्र देव महाराज ने भी संजय दत्त के साथ बाबा महाकाल के दर्शन-पूजन किए हैं।