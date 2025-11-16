धर्मेंद्र के अच्छे स्वास्थ्य की कामना लेकर महाकाल आईं प्रसिद्ध एक्ट्रेस, नंदी के कान में कही मन की बात

Jayaprada- प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंंद्र बेहद बीमार चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले तो उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्होंने रिकवर किया और अब घर पर ही उनका इलाज चल रहा है। देश-दुनिया की तरह मध्यप्रदेश में भी धर्मेंद्र की सेहत को लेकर उनके प्रशंसक चिंतित हैं। उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए लोग दुआ कर रहे हैं। अन्य प्रशंसकों की तरह धर्मेंद्र के साथ काम कर चुकीं प्रसिद्ध एक्ट्रेस जयाप्रदा भी उनकी तबियत में सुधार की कामना कर रही हैं। इतना ही नहीं, वे यही इच्छा लिए उज्जैन चली आईं और महाकाल की पूजा-अर्चना कर धर्मेंद्र के स्वास्थ्य लाभ की कामना की।