एमपी के इस शहर में जल्द गूंजेगा ‘आकाशवाणी’, विभिन्न पदों पर मांगे गए आवेदन

आकाशवाणी ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यकता के अनुसार बुक किया जाएगा। एक व्यक्ति को महीने में न्यूनतम 0 और अधिकतम 6 बार अवसर मिल सकता है। सभी मामलों में आकाशवाणी का निर्णय अंतिम रहेगा। आकाशवाणी उज्जैन की स्थापना न केवल शहर के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को नई ऊर्जा देगी बल्कि स्थानीय युवाओं को रेडियो प्रसारण से जुड़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी प्रदान करेगी।