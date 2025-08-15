शर्मनाक… नहीं मिली एम्बुलेंस, नवजात को बचाने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भटका पिता

तीन दिन पूर्व हाशिमा बी ने नागदा में बालक को जन्म दिया था। बच्चे को सांस लेने में परेशानी के चलते उसे नागदा शासकीय अस्पताल से उज्जैन चरक अस्पताल रैफर किया गया। प्रसूता के पिता नौशाद खान ने बताया, दो दिन बच्चे को चरक अस्पताल में भर्ती रखा। डॉक्टर-नर्स बच्चे के ठीक होने की बात कह रहे थे लेकिन गुरुवार सुबह इंदौर एमव्हाय अस्पताल ले जाने का कह दिया। हमने उज्जैन में ही निजी अस्पताल में बच्चे को भर्ती करने का निर्णय लिया। एम्बुलेंस लेने गए तो बताया कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। बच्चे को बिना ऑक्सीजन के नहीं रखा जा सकता था। इसलिए मजबूरी में 1350 रुपए खर्च कर प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाई।