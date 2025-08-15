Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उज्जैन

शर्मनाक… नहीं मिली एम्बुलेंस, नवजात को बचाने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भटका पिता

MP News: उज्जैन जिला अस्पताल चरक भवन में गंभीर बीमार नवजात को लेकर अमानवीय और बेहद लापरवाही भरे व्यवहार के आरोप लगे हैं।

उज्जैन

Avantika Pandey

Aug 15, 2025

ujjain news
ujjain news (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: उज्जैनजिला अस्पताल चरक भवन में गंभीर बीमार नवजात को लेकर अमानवीय और बेहद लापरवाही भरे व्यवहार के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पहले नवजात को निजी अस्पताल ले जाने के लिए चरक से एम्बुलेंस नहीं मिली और जब परिजनों ने निजी एम्बुलेंस बुलाई तो बच्चे को एनआइसीयू से एम्बुलेंस में पहुंचाने तक के लिए अस्पताल ने ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की। इसके बाद चरक में सिस्टम पर सवाल उठाता दृश्य सामने आया... एक लाचार पिता अपनी गोद में एक-एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे तीन दिन के मासूम को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लेकर भटक रहा था।

किसी ने नहीं की मदद

तीन दिन पूर्व हाशिमा बी ने नागदा में बालक को जन्म दिया था। बच्चे को सांस लेने में परेशानी के चलते उसे नागदा शासकीय अस्पताल से उज्जैन चरक अस्पताल रैफर किया गया। प्रसूता के पिता नौशाद खान ने बताया, दो दिन बच्चे को चरक अस्पताल में भर्ती रखा। डॉक्टर-नर्स बच्चे के ठीक होने की बात कह रहे थे लेकिन गुरुवार सुबह इंदौर एमव्हाय अस्पताल ले जाने का कह दिया। हमने उज्जैन में ही निजी अस्पताल में बच्चे को भर्ती करने का निर्णय लिया। एम्बुलेंस लेने गए तो बताया कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। बच्चे को बिना ऑक्सीजन के नहीं रखा जा सकता था। इसलिए मजबूरी में 1350 रुपए खर्च कर प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाई।

ये भी पढ़ें

साधरण मौत नहीं थी… पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई तो खुला राज
इंदौर
postmortem report

बच्चे को एनआइसीयू से अस्पताल परिसर में खड़ी निजी एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए ऑक्सीजन व्यवस्था मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बाद में नवजात के पिता अरबाज ने दोस्त की सहायता से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बच्चे को एनआइसीयू से निजी एम्बुलेंस तक लाए।

सीएमएचओ बोले- आरोप गलत

मामले में सीएमएचओ डॉ. अशोक पटेल ने बताया, शासकीय अस्पताल से शासकीय अस्पताल में रैफर करने और इसके लिए एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। चरक अस्पताल में 108, बीएलएस, एएलएस एम्बुलेंस उपलब्ध थी। निजी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। हमारी ओर से नवजात को रैफर भी नहीं किया गया था, परिजन ही स्वेच्छा से निजी अस्पताल ले जाना चाहते थे।

मदद नहीं मिलने से परेशान हुए परिजन

पत्रिका ने आरोपों की पड़ताल की तो स्थिति अलग मिली। दरअसल एक सरकारी अस्पताल से दूसरे सरकारी अस्पाल में मरीज को रैफर करने पर शासकीय एम्बुलेंस सुविधा नि:शुल्क मिलती है। यदि निजी सरकारी से निजी अस्पताल ले जाना हो तो मरीज या अटेंडर 108 पर फोन लगाकर इसकी मांग कर सकते हैं। केस की गंभीरता के अनुसार संबंधित चिकित्सक की अनुशंसा पर एम्बुलेंस की सुविधा सशुल्क मिल जाती है।

सूत्रों के अनुसार, इस प्रकरण में जानकारी के अभाव और चरक में किसी के द्वारा सहयोग नहीं करने के कारण परिजनों को परेशान होना पड़ा है। सूत्र बताते हैं, घटना के समय अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन सिलेंडर लेस दो सरकारी एम्बुलेंस खड़ी थीं। परिजन इन एम्बुलेंस के पास तक पहुंच ही नहीं सके, और परिसर में खड़ी निजी एम्बुलेंस के चालक से चर्चा कर ली जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी। उन्होंने 108 पर भी फोन नहीं लगाया, न हीं किसी ने उन्हें ऐसा करने की जानकारी दी। बाद में उन्होंने निजी एम्बुलेंस को बुलाया। बता दें कि जिला अस्पताल में निजी एम्बुलेंस को लेकर कमीशनखोरी के भी आरोप लगते रहे हैं।

ये भी पढ़ें

हजारों मौतें..लाखों दिव्यांग, पानी-मिट्टी में जहर ये अब बर्दाश्त नहीं, हमें चाहिए ‘दाग’ से आजादी
भोपाल
Independence Day 2025 Union Carbide, bhopal gas tragedy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 03:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / शर्मनाक… नहीं मिली एम्बुलेंस, नवजात को बचाने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भटका पिता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.