बैलगाड़ी पर सवार होकर सगाई करने पहुंचे सीएम मोहन के बेटे-बहू, देखें काले चश्मे में दोनों का देसी अंदाज

बैलगाड़ी पर सवार होकर सगाई करने पहुंचे सीएम मोहन के बेटे-बहू (Photo Source- Viral Video)
CM Mohan yadav Son Engagement :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने छोटे बेटे अभिमन्यु की शादी में करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करवाने का फैसला लेकर अनोखी मिसाल पेश की है। उनके इस फैसले पर बेटे और होने वाली बहू भी खुशी-खुशी चलते नजर आ रहे हैं। इसकी बानगी देखने को मिली शनिवार को उनके गृहनगर उज्जैन में आयोजित दोनों की सगाई में, जिसमें होने वाले दूल्हा-दुल्हन किसी लग्जरी कार में नहीं, बल्कि बैलगाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे।
इस दौरान वो दोनों झूमने-नाचते कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जिसके कुछ वीडियोज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।
सगाई की रस्म से पहले अभिमन्यु और इशिता ने बैलों को चारा और गुड़ खिलाकर उनकी पूजा-अर्चना की। फिर बैलगाड़ी पर सवार होकर मंच की ओर बढ़े। काला चश्मा पहनकर देसी अंदाज में उनकी एंट्री देख हर कोई हैरान था। समारोह में शामिल सभी मेहमानों के साथ-साथ अब सोशल मीडिया पर भी लोग मोहन यादव के फैसले और दूल्हा-दुल्हन के इस परंपरागत अंदाज की खूब सराहना कर रहे हैं।
आपको बता दें कि, शनिवार रात को महिला संगीत का आयोजन रखा गया था, जो देर रात धूमधाम से संपन्न हुआ। जबकि, 30 नवंबर रविवार यानी आज सुबह 09 बजे से सांवरा खेड़ी में सामूहिक विवाह समारोह होने जा रहा है। यहां 21 जोड़े एक साथ सात फेरे लेंगे। इसी सामूहिक विवाह में अभिमन्यु और इशिता भी सात जन्मों के पवित्र बंधन में बंधकर एक-दूजे के जीवन साथी बनकर नए जीवन की शुरुआत करेंगे।
