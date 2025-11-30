बैलगाड़ी पर सवार होकर सगाई करने पहुंचे सीएम मोहन के बेटे-बहू, देखें काले चश्मे में दोनों का देसी अंदाज

CM Mohan yadav Son Engagement :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने छोटे बेटे अभिमन्यु की शादी में करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करवाने का फैसला लेकर अनोखी मिसाल पेश की है। उनके इस फैसले पर बेटे और होने वाली बहू भी खुशी-खुशी चलते नजर आ रहे हैं। इसकी बानगी देखने को मिली शनिवार को उनके गृहनगर उज्जैन में आयोजित दोनों की सगाई में, जिसमें होने वाले दूल्हा-दुल्हन किसी लग्जरी कार में नहीं, बल्कि बैलगाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे।