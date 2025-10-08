‘वक्फ बोर्ड’ को भी नहीं ‘वक्फ की जमीन’ देने का अधिकार, फैसला सुरक्षित

सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि ये मामला पूर्व में भी कोर्ट के समक्ष आया था, तब कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। अपीलकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि जो मुआवजा दिया है वो मस्जिद परिसर में अवैध रूप से रह रहे लोगों के निर्माण को तय करते हुए जारी कर दिया गया, मस्जिद की जमीन का मुआवजा तय नहीं हुआ है। हमने भूमि अधिग्रहण नहीं बल्कि मस्जिद को अवैध तरीके से तोड़ने को चुनौती दी है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।