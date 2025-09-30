Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन में बनेगा 20 मीटर चौड़ा ‘4-लेन’, 12.5 करोड़ होंगे खर्च

MP News: सिंहस्थ की तैयारी को लेकर अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की अध्यक्षता में संभागीय समिति की बैठक हुई।

2 min read

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Sep 30, 2025

(फोटो सोर्स: पत्रिका)

(फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News: सिंहस्थ-28 अंतर्गत श्री महाकालेश्वर मंदिर चौराहे से बड़ा गोपाल मंदिर तक का मार्ग 20 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। नगर निगम 12.5 करोड़ रुपए से यह मार्ग बनाएगा। इसी तरह श्री शनि मंदिर से श्री चिंतामण गणेश मंदिर तक करीब पांच किलोमीटर लंबा फोरलेन भी बनेगा। सिंहस्थ की संभागीय समिति ने इनकी अनुशंसा कर दी है।

लगाई जाएगी स्थायी फ्लड लाइट

सिंहस्थ की तैयारी को लेकर अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की अध्यक्षता में संभागीय समिति की बैठक हुई। इसमें उज्जैन व इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों में 1277 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की अनुशंसा की गई। सर्वाधिक उज्जैन जिले के 852 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की अनुशंसा हुई है। बैठक में अपर मुख्य सचिव राजौरा ने निर्देश दिए कि सिंहस्थ के कामों की कार्ययोजना में ऊर्जा खपत पर विशेष ध्यान दें।

फ्लड लाइट का घाटों पर उपयोग सिंहस्थ के समय ही करें और बहुत आवश्यक स्थानों पर स्थायी फ्लड लाइट का लगाएं। सिंहस्थ के सभी आवश्यक कार्य अक्टूबर 2027 तक के पहले पूर्ण करें। गुणवत्ता में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी।

बताया कि हरिफाटक पुल चौड़ीकरण, नईखेड़ी, पंवासा, चिंतामण, रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी कार्य टेंडर प्रक्रिया में है। बैठक में पर्यवेक्षण समिति की छठी बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न कार्यों की अनुशंसा की गई। बैठक में संभागायुक्त व मेला अधिकारी आशीष सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी गोपाल डाड, उज्जैन कलेक्टर रौशनकुमार सिंह सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ मौजूद थे।

इन कार्यों की अनुशंसा की

उज्जैन जिला (851.67करोड़ से अधिक)

15 करोड़ से निर्माणाधीन घाटों के प्रवेश स्ट्रक्चर की चौड़ाई बढ़ाकर 30 मीटर

3.97 करोड़ से घाटों पर 6.5 मीटर ऊंचाई के 20 वॉच टावर

12.5 करोड़ से श्री महाकाल चौराहे से बड़े गोपाल मंदिर तक 20 मीटर चौड़ाई का मार्ग

19 करोड़ से गुदरी चौराहे से पानदरीबा, हरसिद्धि पाल तक 15 मीटर चौड़ा मार्ग, बंबई वाले की धर्मशाला से मोड़ धर्मशाला तक 18 मीटर चौड़ा मार्ग।

३० करोड़ से श्री शनि मंदिर से श्री चिंतामण मंदिर तक पांच किलोमीटर लंबा फोरलेन

78 करोड से रामवासा से नरवर तक 4 लेन 9.2 किमी लंबा

117.88 करोड़ से 26.7 किमी लंबा उन्हेल, रामाबालोदा, खोकरी, अंबोदिया व नईखेड़ी मार्ग।

144.57 करोड़ से 22 किमी लंबा जवासिया से लेकोड़िया-सांवेर-देपालपुर मार्ग।

9 करोड़ से श्री शनिमंदिर से मेंठिया मार्ग पर नवीन पुल निर्माण

37.5 करोड़ से नईखेड़ी-सिलोदारावल मार्ग पर 625 मी. लंबा आरओबी

100 करोड़ से श्री कालभैरव मंदिर का संरक्षण व उन्नयन

140 करोड़ से श्री शनि और नवग्रह मंदिर का उन्नयन

26.55 करोड़ से इंटीग्रेटेड मेला कार्यालय व दत्त अखाडा जोन का जोनल कार्यालय निर्माण

117.70 करोड़ से शिप्रा नदी के पूर्वी भाग की ओर 18 मी. चौडाई और 6.1 किमी लंबाई का मार्ग निर्माण ।

30 Sept 2025 11:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / उज्जैन में बनेगा 20 मीटर चौड़ा '4-लेन', 12.5 करोड़ होंगे खर्च

