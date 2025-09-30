उज्जैन में बनेगा 20 मीटर चौड़ा ‘4-लेन’, 12.5 करोड़ होंगे खर्च

सिंहस्थ की तैयारी को लेकर अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की अध्यक्षता में संभागीय समिति की बैठक हुई। इसमें उज्जैन व इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों में 1277 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की अनुशंसा की गई। सर्वाधिक उज्जैन जिले के 852 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की अनुशंसा हुई है। बैठक में अपर मुख्य सचिव राजौरा ने निर्देश दिए कि सिंहस्थ के कामों की कार्ययोजना में ऊर्जा खपत पर विशेष ध्यान दें।