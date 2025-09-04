Patrika LogoSwitch to English

25 विभागों में 70 पदों पर होगी ‘अतिथि विद्वानों’ की भर्ती, विज्ञापन जारी

MP News: विश्वविद्यालय ने 25 विभागों में अतिथि विद्वानों की आवश्यकता बताई है...

उज्जैन

Astha Awasthi

Sep 04, 2025

MP News: एमपी में उज्जैन शहर के विक्रम विश्वविद्यालय में विभिन्न अध्ययनशालाओं और विभागों में लगभग 150 पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए केवल 70 पदों पर ही अतिथि विद्वानों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह विज्ञापन 23 जनवरी को हुई कार्यपरिषद की बैठक के निर्णय के आधार पर निकाला गया है और आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर तक चलेगी।

केवल 70 पदों पर भर्ती

विश्वविद्यालय ने 25 विभागों में अतिथि विद्वानों की आवश्यकता बताई है। सबसे अधिक पद कृषि (15), विधि (10) और फार्मेसी (09) विभागों में हैं। इसके अलावा अंग्रेजी, वाणिज्य, प्रबंधन, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, विदेशी भाषा, योग विज्ञान, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, भारत अध्ययन केंद्र सहित कई विभागों में सीमित संया में अतिथि विद्वानों की मांग की गई है। ज्ञात हो कि वर्ष 2007 के बाद कोई स्थाई नियुक्ति नहीं हुई है।

चयन नियम और आवेदन प्रक्रिया

-चयन मेरिट 60% और साक्षात्कार, प्रस्तुतीकरण 40 फीसदी के आधार पर होगा।

-अतिथि विद्वानों को प्रतिदिन 2000 (अधिकतम 50,000 रुपए प्रतिमाह) मानदेय मिलेगा।

-सेवाओं का मूल्यांकन प्रत्येक 6 माह में होगा और असंतोषजनक पाए जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

-आवेदन केवल स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से स्वीकार होंगे।

-अंतिम तिथि: 15 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक।

-शुल्क: सामान्य/ओबीसी 1000, एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस 500 (डिमांड ड्राट)।

-विस्तृत जानकारी व आवेदन प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सवाल भी खड़े हुए

विश्वविद्यालय में 150 से अधिक पद रिक्त होने के बावजूद केवल 70 पदों पर ही विज्ञापन निकालने से शिक्षाविदों और छात्रों के बीच सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाती, तो शिक्षण व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सकती थी।

प्रमुख रिक्तियां

अंग्रेजी अध्ययनशाला 02
डेयरी टेक्नोलॉजी 01
कृषि 15
फॉरेंसिक साइंस 03
अर्थशास्त्र 01
प्रबंधन 03
विधि 10
वाणिज्य 03
भौतिकी 01
रसायन विज्ञान 04
प्राणी विज्ञान 01
विदेशी भाषा 02
सांयिकी 01
फ्रेंच भाषा 01
रशियन भाषा 01
शारीरिक शिक्षा 05
लोक प्रशासन 01
योग विज्ञान/दर्शन 01
जैव प्रौद्योगिकी 01
फार्मेसी 09
फूड टेक्नोलॉजी 01
माइक्रोबायोलॉजी 02
एविएशन कॉमर्स 01
शिक्षा अध्ययनशाला 01
भारत अध्ययन केंद्र 01

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / 25 विभागों में 70 पदों पर होगी 'अतिथि विद्वानों' की भर्ती, विज्ञापन जारी

