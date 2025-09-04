25 विभागों में 70 पदों पर होगी ‘अतिथि विद्वानों’ की भर्ती, विज्ञापन जारी

विश्वविद्यालय ने 25 विभागों में अतिथि विद्वानों की आवश्यकता बताई है। सबसे अधिक पद कृषि (15), विधि (10) और फार्मेसी (09) विभागों में हैं। इसके अलावा अंग्रेजी, वाणिज्य, प्रबंधन, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, विदेशी भाषा, योग विज्ञान, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, भारत अध्ययन केंद्र सहित कई विभागों में सीमित संया में अतिथि विद्वानों की मांग की गई है। ज्ञात हो कि वर्ष 2007 के बाद कोई स्थाई नियुक्ति नहीं हुई है।