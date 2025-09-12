Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

अभी-अभी 9 हजार की रिश्वत लेते डॉक्टर गिरफ्तार, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: घूसखोरी का ताजा मामला उज्जैन से सामने आया है। यहां अभी-अभी पशु चिकित्सक को घूस लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है।

उज्जैन

Avantika Pandey

Sep 12, 2025

लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
Lokayukta's big action (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News:मध्यप्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद घूसखोरी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहें हैं। ताजा मामला उज्जैन से सामने आया है। यहां पशु चिकित्सक को गाय का पोस्टमार्टम करने के लिए घूस लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है।

9 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को उज्जैन के इंगोरिया में पदस्थ पशु चिकित्सा मनमोहन सिंह पवैया को 9 हजार रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिन ने रंगें हाथ पकड़ा है। दरअसल, पशु चिकित्सा कार्यालय पर गाय का पोस्टमार्टम करने के एवज में मनमोहन सिंह पवैया ने 10 हजार की रिश्वत मांगी थी। उसी रिश्वत राशि में 9000 लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने डॉ मनमोहन सिंह पवैया को गिरफ्तार किया।

शिकायत के बाद कार्रवाई

बता दें कि, ग्राम सरसाना बड़नगर तहसील के रहने शख्स ने लोकायुक्त कार्यालय में मामले की शिकायत की थी। फरियादी की शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्ट चिकित्सक के खिलाफ एक्शन लिया। फिलहाल भ्रष्टाचार के विभिन्न अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

12 Sept 2025 01:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / अभी-अभी 9 हजार की रिश्वत लेते डॉक्टर गिरफ्तार, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

