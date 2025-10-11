जेल में करवा चौथ… पति का चेहरा देख नम हो गईं आंखें

जेल प्रशासन की ओर से पूजा थाली, करवा, दीया और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे परंपरागत पूजन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित हुई। कई महिला बंदियों ने छलनी से अपने पति का चेहरा देखा और इस दौरान कई की आंखें नम हो गईं। कुछ ने कहा, 'यह पल हमें जिंदगी की उम्मीद देता है' तो कुछ ने अपने अपराध पर पछतावा व्यक्त किया और कहा कि परिवार की याद ही अब सुधार का सबसे बड़ा कारण है।