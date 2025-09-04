मुंह में ईंधन भरकर आग उगल रहा था युवक, फिर जो हुआ वो रौंगटे खड़े कर देगा, 4 घायल

Man Spitting Fire :मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन से एक हैरान कर देने वाले हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक धार्मिक समारोह के दौरान मुंह से आग निकालने की स्टंटबाजी एक युवक को बहुत भारी पड़ गई। युवक को जरा सा ओवर कॉन्फिडेंस उसके साथ साथ 4 लोगों पर भारी पड़ गई। दरअसल, युवक मुंह में ईंधन भरकर आग का स्टंट दिखा रहा था। अचानक मुंह में भरा केरोसीन छलक गया, जिसके चलते आसपास खड़े अन्य युवक आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए। हादसे में स्टंटबाज युवक समेत 4 लोग आग से झुलसे है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।