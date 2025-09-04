Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

मुंह में ईंधन भरकर आग उगल रहा था युवक, फिर जो हुआ वो रौंगटे खड़े कर देगा, 4 घायल

Man Spitting Fire : पारंपरिक जल समारोह में मौत को दावत देती तस्वीरें सामने आईं। मुंह में पेट्रोल भरकर आग के स्टंट कर रहा था युवक। अचानक भड़की आग की लपटों ने 4 लोगों को चपेट में लिया। वाहन से कूदकर लोगों ने जान बचाई।

उज्जैन

Faiz Mubarak

Sep 04, 2025

Man Spitting Fire
उज्जैन में मौत को दावत! (Photo Source- viral Video Screenshot)

Man Spitting Fire :मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन से एक हैरान कर देने वाले हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक धार्मिक समारोह के दौरान मुंह से आग निकालने की स्टंटबाजी एक युवक को बहुत भारी पड़ गई। युवक को जरा सा ओवर कॉन्फिडेंस उसके साथ साथ 4 लोगों पर भारी पड़ गई। दरअसल, युवक मुंह में ईंधन भरकर आग का स्टंट दिखा रहा था। अचानक मुंह में भरा केरोसीन छलक गया, जिसके चलते आसपास खड़े अन्य युवक आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए। हादसे में स्टंटबाज युवक समेत 4 लोग आग से झुलसे है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बता दें कि, ये सनसनीखेज घटना पारंपरिक फूलडोल जल समारोह के दौरान घटित हुई है, जिसमें कुछ युवक मुंह में पेट्रोल भरकर आग का करतब दिखा रहे थे। इस दौरान तीन से चार युवक उसके पास खड़े थे। आग फैलते सभी बुरी तरह से झुलस गए। यह हादसा तीन बत्ती चौराहे से टावर की ओर जा रहे जुलूस में हुआ है।

रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल

घटना का एक रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो भी सामने आया है। जिसमें साफ देखा जा सकता है कि, एक चलती गाड़ी पर कुछ युवक खड़े होकर खतरनाक स्टंट कर रहे थे। तभी आग की लपटें बेकाबू हो गईं और युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। घायल युवकों ने तुरंत ही गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई वरना वो सभी गंभीर रूप से झुलस सकते थे। हालांकि, घटना के बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वरना हो जाता बड़ा हादसा

फिलहाल, घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। गनीमत रही कि, अन्य लोगों ने तत्काल ही लपटों में घिरे युवकों की आग बुझा दी, वरना ये घटनाक्रम हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता था।

प्रशासन की सतर्कता जरूरी

इस तरह के बड़े कार्यक्रमों और भीड़ वाले प्रोग्रामों में इस तरह के करतब करने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है। प्रशासन को इस पर रोक लगाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में कोई बड़ी घटना न हो सके।

04 Sept 2025 02:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / मुंह में ईंधन भरकर आग उगल रहा था युवक, फिर जो हुआ वो रौंगटे खड़े कर देगा, 4 घायल

