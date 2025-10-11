एमपी में गहनों के लालच में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या

सेवरखेड़ी गांव की बब्बू बाई रोज की तरह शुक्रवार को खेतों में फसल काटने गई थी। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिवारवालों ने नानाखेड़ा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। शनिवार सुबह पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी कि तभी सूचना मिली गांव का ही दीपक उर्फ मंगल बलाई सोने के टॉप्स बेचने की फिराक में है। शक गहराया तो पुलिस ने उसे पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की। आरोपी ने कबूल किया कि उसने अपने साथी दीपक उर्फ कृष्णपाल (कान्हा) के साथ मिलकर बब्बू बाई की हत्या की। दोनों आरोपियों ने पुलिस के समक्ष कबूला कि उन्होंने महिला को खेत में अकेला देखा तो उनके पैरों में करीब एक किलो वजनी चांदी के कड़े और कान में सोने के टॉप्स देखकर लालच आ गया। पहले उन्होंने लाठी से वार किया और फिर दराते से गला रेत दिया। हत्या के बाद गहने लूटकर लाश को खेत की झाड़ियों में फेंक दिया।