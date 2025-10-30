एमपी बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री का बड़ा ऐलान- ‘अब नहीं लड़ूंगा कोई चुनाव’

पारस जैन की गिनती मध्यप्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं में होती है वो उज्जैन की उत्तर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं और कई विभागों में मंत्री भी रह चुके हैं। साल 1990, 1993 और फिर 2003 से लगातार 2013 तक चुनाव जीतकर विधायक बने। इसके साथ ही पारस जैन मध्यप्रदेश सरकार में वन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभागों में मंत्री भी रह चुके हैं। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने पारस जैन का टिकट काटकर अनिल जैन कालूखेड़ा को दिया था जिसके बाद से पारस जैन किसी बड़े कार्यक्रम में भी नजर नहीं आए थे। जिसके कारण उनके पार्टी से नाराज होने की खबरें उठी थीं। हालांकि अब उन्होंने खुद कोई चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है और पार्टी व संगठन से किसी भी प्रकार की नाराजगी होने से भी इंकार किया है।