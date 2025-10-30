एमपी के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को दो दिन में मिल सकती है बड़ी सौगात…

cm mohan yadav (source-social media)
mp news: मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार अगले दो दिनों में प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख अधिकारी-कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और 4 महीने के एरियर की सौगात दे सकती है। बताया जा रहा है कि तीन प्रतिशत तक महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की जा सकती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक नवंबर को मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले राज्योत्सव पर इसका ऐलान कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश में वर्तमान में करीब साढ़े सात लाख नियमित सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिन्हें 55 प्रतिशत की महंगाई दर से भत्ता दिया जा रहा है। 3 प्रतिशत डीए बढ़ाए जाने से अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि सरकार डीए 1 जुलाई 2025 से देने की तैयारी में है। सरकार के इस फैसले से हर महीने 125 करोड़ रुपए और एरियर सहित कुल 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। एरियर दिसंबर से मार्च तक चार किस्तों में देने की संभावना है।
मध्यप्रदेश में वर्तमान में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों 55 प्रतिशत की महंगाई दर से भत्ता दिया जा रहा है। वहीं केन्द्र सरकार पहले ही जुलाई महीने में केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर चुकी है। केन्द्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत किए जाने के बाद यूपी सरकार ने भी इसे लागू कर दिया था। जिसके कारण मध्यप्रदेश में अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत देने की मांग की थी।
