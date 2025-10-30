एमपी के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को दो दिन में मिल सकती है बड़ी सौगात…

मध्यप्रदेश में वर्तमान में करीब साढ़े सात लाख नियमित सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिन्हें 55 प्रतिशत की महंगाई दर से भत्ता दिया जा रहा है। 3 प्रतिशत डीए बढ़ाए जाने से अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि सरकार डीए 1 जुलाई 2025 से देने की तैयारी में है। सरकार के इस फैसले से हर महीने 125 करोड़ रुपए और एरियर सहित कुल 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। एरियर दिसंबर से मार्च तक चार किस्तों में देने की संभावना है।