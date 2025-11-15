मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन-डायरेक्टर को सिर कलम करने की धमकी, जांच के बाद FIR दर्ज

MP News: मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और डायरेक्टर को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। मामले को लेकर चेयरमैन सनव्वर पटेल और वक्फ बोर्ड डायरेक्टर फैजान खान ने 11 अक्टूबर को उज्जैन पुलिस में शिकायत की, महाकाल पुलिस ने 9 नवंबर को दो आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।