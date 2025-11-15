मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन-डायरेक्टर को सिर कलम करने की धमकी, जांच के बाद FIR दर्ज

MP News Waqf Board Chairman and Director Case(फोटो: सोशल मीडिया)
MP News: मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और डायरेक्टर को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। मामले को लेकर चेयरमैन सनव्वर पटेल और वक्फ बोर्ड डायरेक्टर फैजान खान ने 11 अक्टूबर को उज्जैन पुलिस में शिकायत की, महाकाल पुलिस ने 9 नवंबर को दो आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।
दरअसल पिछले महीने उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने पथ संचलन का आयोजन किया था। तब मंच से सनव्वर पटेल और फैजान खान ने पथ संचलन का स्वागत किया था। इसी बात से नाराज 2 अलग-अलग लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें सिर कलम करने की धमकी दी थी।
सोशल मीडिया पर आई इस धमकी भरी पोस्ट में लिखा गया था, कि 'तू है तुम्हारी जिंदगी में मुनाफिक हो। इंशा अल्लाह कल मुस्लिम मेजोरिटी आएगी और सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी।'
धमकी मिलने के बाद 11 अक्टूबर को फैजान खान ने महाकाल थाने में आवेदन देकर धमकी देने वाले ताज अंसारी और मोहम्मद फैजल खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
महाकाल थाना पुलिस ने आवेदन देने के बाद पहले मामले में एक महीने तक जांच की। उसके बाद 9 नवंबर को दोनों के खिलाफ 296, 351 (3), 351 (4) बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज किया है।
वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान खान ने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर 5 अक्टूबर 2025 को प्रदेशभर में निकाले जाने वाले पथ संचलन के स्वागत करने के लिए हमने वक्फ बोर्ड के सदस्यों को कहा था।
फैजान ने बताया कि हमने उज्जैन में सामाजिक सद्भाव को कायम रखने के लिए तोपखाना में मंच लगाकर पथ संचलन का स्वागत किया था। उक्त स्वागत का वीडियो हमने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, उसके बाद से हमें कुछ कट्टरपंथियों द्वारा लगातार डराया और धमकाया जा रहा है।
फैजान का कहना है कि वे अश्लील और अशोभनीय कमेंट कर रहे हैं और हमें अपमानित किया जा रहा है। हमारे मान-सम्मान को ठेस पहुंच रही। इनसे हमें जान का खतरा है।
बड़ी खबरेंView All
उज्जैन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग