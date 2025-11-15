Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन-डायरेक्टर को सिर कलम करने की धमकी, जांच के बाद FIR दर्ज

MP News: मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनव्वर पटेल और वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान खान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी भरी पोस्ट, एक महीने जांच के बाद उज्जैन महाकाल पुलिस ने दर्ज की FIR

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Sanjana Kumar

Nov 15, 2025

MP News Waqf Board Chairman and Director Case

MP News Waqf Board Chairman and Director Case(फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और डायरेक्टर को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। मामले को लेकर चेयरमैन सनव्वर पटेल और वक्फ बोर्ड डायरेक्टर फैजान खान ने 11 अक्टूबर को उज्जैन पुलिस में शिकायत की, महाकाल पुलिस ने 9 नवंबर को दो आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।

ये है मामला

दरअसल पिछले महीने उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने पथ संचलन का आयोजन किया था। तब मंच से सनव्वर पटेल और फैजान खान ने पथ संचलन का स्वागत किया था। इसी बात से नाराज 2 अलग-अलग लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें सिर कलम करने की धमकी दी थी।

पोस्ट में लिखा था कि इंशा अल्लाह कल तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी

सोशल मीडिया पर आई इस धमकी भरी पोस्ट में लिखा गया था, कि 'तू है तुम्हारी जिंदगी में मुनाफिक हो। इंशा अल्लाह कल मुस्लिम मेजोरिटी आएगी और सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी।'

11 अक्टूबर को महाकाल पुलिस को आवेदन देकर बताया था जान का खतरा

धमकी मिलने के बाद 11 अक्टूबर को फैजान खान ने महाकाल थाने में आवेदन देकर धमकी देने वाले ताज अंसारी और मोहम्मद फैजल खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

पुलिस ने एक महीने की जांच के बाद दर्ज की FIR

महाकाल थाना पुलिस ने आवेदन देने के बाद पहले मामले में एक महीने तक जांच की। उसके बाद 9 नवंबर को दोनों के खिलाफ 296, 351 (3), 351 (4) बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज किया है।

पथ संचलन पर फूल बरसाने और स्वागत से नाराज थे

वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान खान ने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर 5 अक्टूबर 2025 को प्रदेशभर में निकाले जाने वाले पथ संचलन के स्वागत करने के लिए हमने वक्फ बोर्ड के सदस्यों को कहा था।

स्वागत का वीडियो पोस्ट करते ही मिलने लगी धमकियां

फैजान ने बताया कि हमने उज्जैन में सामाजिक सद्भाव को कायम रखने के लिए तोपखाना में मंच लगाकर पथ संचलन का स्वागत किया था। उक्त स्वागत का वीडियो हमने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, उसके बाद से हमें कुछ कट्टरपंथियों द्वारा लगातार डराया और धमकाया जा रहा है।

अश्लील कमेंट कर अपमानित भी कर रहे

फैजान का कहना है कि वे अश्लील और अशोभनीय कमेंट कर रहे हैं और हमें अपमानित किया जा रहा है। हमारे मान-सम्मान को ठेस पहुंच रही। इनसे हमें जान का खतरा है।

ये भी पढ़ें

‘धर्म परिवर्तन’ पर मंत्री विजय शाह का बड़ा बयान, बोले- ये सरकार का विषय नहीं…
जबलपुर
Minister Vijay Shah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 11:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन-डायरेक्टर को सिर कलम करने की धमकी, जांच के बाद FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 600 करोड़ का निवेश करेंगी 11 बड़ी कंपनियां, ये शहर बन रहा नया औद्योगिक क्षेत्र..

UJJAIN
उज्जैन

एमपी CM के बेटे-बहू सामूहिक विवाह सम्मेलन में करेंगे शादी, 5 दिन तक चलेगा कार्यक्रम, कई VVIP होंगे शामिल

dr mohan yadav
उज्जैन

मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले जरूर पढ़ लें ये खबर, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया सुबह की सैर का सही समय

Morning Walk right time
उज्जैन

बुलेट की रफ्तार से दौड़ेंगी भारतीय ट्रेन, स्विट्जरलैंड की कंपनी उज्जैन में लगाएगी यूनिट

Indian trains Will be run in High Speed
उज्जैन

उज्जैन को सीएम मोहन यादव देंगे बड़ी सौगात, शुरू होगा 8000 करोड़ का मेगा सोलर प्रोजेक्ट

mega solar project worth Rs 8000 crore will be launched
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.