‘धर्म परिवर्तन’ पर मंत्री विजय शाह का बड़ा बयान, बोले- ये सरकार का विषय नहीं…

मध्यप्रदेश सरकार के जनजातीय विभाग और भोपाल गैस त्रासदी विभाग के मंत्री विजय शाह ने महू में एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने (आतंकियों) ने कपड़े उतार-उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन (कर्नल सोफिया कुरैशी) को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके (आतंकियों के) घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनकी समाज (आतंकियों के समाज) की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है। तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। इस बयान पर बवाल मचने के बाद विजय शाह ने बाद में माफी भी मांगी थी। लेकिन सु्प्रीम कोर्ट ने उन पर 24 घंटे में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे। उस समय एमपी के वो पहले ऐसे मंत्री बने जिस पर भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालने के कार्य करने के तहत बीएनएस की धारा 152 के तहत केस दर्ज किया गया था।