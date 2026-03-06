एमपी की प्रियांशी ने दुनिया के टॉप 3 पहलवानों को पछाड़ा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल

Priyanshi- एमपी के उज्जैन की प्रियांशी प्रजा​पति ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। यह प्रतियोगिता में अर्मेनिया में आयोजित हुई थी। प्रियांशी ने प्रतियोगिता में दुनिया के अनेक टॉप पहलवानों को पछाड़ा। इससे उनकी रैंकिंग में भी जबर्दस्त उछाल आया। प्रियांशी अब ए क्लास के वर्ल्ड टॉप 10 पहलवानों में दूसरे स्थान पर आ गई हैं। प्रतियोगिता में भारतीय टीम में मध्यप्रदेश से वे एकमात्र पहलवान थीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम के प्रदर्शन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। उन्होंने चैंपियनशिप में गई टीम को मिलने के दिल्ली बुलाया है जिसमें प्रियांशी भी शामिल रहेंगी। वे अब एशियन चैंपियनशिप की तैयारियों में जुट गई हैं।