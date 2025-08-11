पुलिसकर्मियों के लिए बनेंगे नए ‘आवास’, 100 से ज्यादा टूटेंगे पुराने भवन

कलेक्टर व एसपी सहित लगभग सभी विभागों के जिला कार्यालय एक ही जगह संचालित करने के लिए कपोजिंट बिल्डिंग निर्माण की योजना है। इसे फ्रीगंज पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित लोकमित्र पुलिस कॉलोनी की जगह पर बनाने का निर्णय लिया है। साइड क्लीयर करने के लिए पुलिस आवासों को खाली करवाने के बाद अब इनकी तुड़ाई शुरू हो गई है। सितंबर तक लगभग पूरी तरह क्लीयर होने की संभावना है।