पुलिसकर्मियों के लिए बनेंगे नए ‘आवास’, 100 से ज्यादा टूटेंगे पुराने भवन

MP News:एमपी में उज्जैन शहर के मध्य बनी लोकमित्र पुलिस कॉलोनी माधवनगर कुछ दिनों में इतिहास बनने वाली है। कपोजिट बिल्डिंग के निर्माण के लिए पुलिस कॉलोनी के भवनों को डिस्मेंटल करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इधर बहुमंजिला नया भवन बनाने के लिए भी टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में हैं।
कलेक्टर व एसपी सहित लगभग सभी विभागों के जिला कार्यालय एक ही जगह संचालित करने के लिए कपोजिंट बिल्डिंग निर्माण की योजना है। इसे फ्रीगंज पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित लोकमित्र पुलिस कॉलोनी की जगह पर बनाने का निर्णय लिया है। साइड क्लीयर करने के लिए पुलिस आवासों को खाली करवाने के बाद अब इनकी तुड़ाई शुरू हो गई है। सितंबर तक लगभग पूरी तरह क्लीयर होने की संभावना है।
पुलिस कॉलोनी में 95 से अधिक आवासीय भवनों सहित लगभग 104 स्ट्रक्चर हैं। कपोजिट बिल्डिंग निर्माण के लिए इन सभी भवनों को तोड़ा जाएगा। इसके बाद करीब 35 हजार वर्ग मीटर जमीन पर कपोजिट बिल्डिंग का निर्माण होगा।
बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के लिए नए शासकीय आवास निर्माण की भी योजना है। सिंहस्थ अंतर्गत इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसे में लोक मित्र कॉलोनी खाली करने वाले पुलिस परिवारों को भविष्य में नए भवन आवंटित हो सकते हैं।
कलेक्टोरेट व एसपी कार्यालय सहित विभिन्न विभागों के जिला कार्यालय के लिए संयुक्त भवन बनाने की जिमेदारी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दी गई है। भवन की डिजानइ तैयार हो चुकी है। भवन निर्माण के लिए 134.97 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। बीडीसी के जीएम निशांत पचौरी ने कहा, टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
कपोजिट बिल्डिंग 35 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनेगी। इसमें दो बेसमेंट होंगे जिनका उपयोग वाहन पार्किंग में किया जाएगा। भूतल पर भी एक पार्किंग रहेगा। 6 मंजिला बिल्डिंग बनेगी जिसमें शासकीय कार्यालय संचालित होंगे। इनके अलावा केंटिन, बैठक कक्ष, वीसी कक्ष,लिट, अग्नीशमन यंत्र रहेगा।