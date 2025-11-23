ठंड में ‘पुलिसकर्मियों’ के लिए नई व्यवस्था शुरु, ‘गश्त’ करना होगा आसान

MP News: एमपी के उज्जैन शहर में तेजी से बढ़ रही ठंड ने आम लोगों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में जुटे पुलिसकर्मियों तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कड़ाके की रात में लगातार गश्त, चेकिंग और पॉइंट ड्यूटी पर तैनात जवानों को राहत देने के लिए उज्जैन पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर अब हर रात पुलिस कंट्रोल रूम पुलिसकर्मियों के लिए गर्म चाय और बिस्किट का केंद्र बन गया है। शुक्रवार रात से यह व्यवस्था औपचारिक रूप से लागू कर दी गई।