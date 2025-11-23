Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

ठंड में ‘पुलिसकर्मियों’ के लिए नई व्यवस्था शुरु, ‘गश्त’ करना होगा आसान

MP News: रात में पुलिस कर्मियों को ठंड न लगे इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम में व्यवस्था औपचारिक रूप से लागू कर दी गई।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Nov 23, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के उज्जैन शहर में तेजी से बढ़ रही ठंड ने आम लोगों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में जुटे पुलिसकर्मियों तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कड़ाके की रात में लगातार गश्त, चेकिंग और पॉइंट ड्यूटी पर तैनात जवानों को राहत देने के लिए उज्जैन पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर अब हर रात पुलिस कंट्रोल रूम पुलिसकर्मियों के लिए गर्म चाय और बिस्किट का केंद्र बन गया है। शुक्रवार रात से यह व्यवस्था औपचारिक रूप से लागू कर दी गई।

सर्दी बढ़ी, कर्मियों के लिए खतरा भी

पिछले एक सप्ताह से उज्जैन में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। तापमान गिरने से स्कूलों के समय बदले गए हैं और रात के समय शहरभर में अलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे घंटों खड़े रहकर ड्यूटी निभा रहे जवानों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ने लगा था। इसी पृष्ठभूमि में पुलिस विभाग ने ठंड से बचाव को प्राथमिकता देते हुए यह नई व्यवस्था शुरू की।

मोबाइल थर्मल पैंट्री वैन रातभर चलेगी

कंट्रोल रूम में उपलब्ध गर्म चाय के साथ-साथ शहर में एक थर्मल पैंट्री वैन भी तैनात की गई है। यह वैन रात के अलग-अलग समय पर विभिन्न चैकिंग पॉइंट और मुय मार्गों से होकर गुजरेगी और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को गर्म चाय उपलब्ध कराएगी। एसपी के अनुसार इससे जवानों को न केवल ऊर्जा मिलेगी, बल्कि लगातार पुलिस मूवमेंट से गश्त व्यवस्था और मजबूत होगी।

सर्दी से राहत के साथ मॉनिटरिंग भी मजबूत

एसपी शर्मा का कहना है कि यह पहल केवल सुविधा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे क्रॉस पेट्रोलिंग और पॉइंट चेकिंग की मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी हो सकेगी। विभाग के मुताबिक अत्यधिक सर्दी में किसी भी पुलिसकर्मी को स्वास्थ्य नुकसान न हो, इसके लिए यह व्यवस्था पूरी सर्दी भर जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 11:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / ठंड में ‘पुलिसकर्मियों’ के लिए नई व्यवस्था शुरु, ‘गश्त’ करना होगा आसान

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

BJP पार्षद कुर्सी से उठकर करने लगे तू-तू-मैं-मैं, बड़े नेताओं तक पहुंची बात, ये है पूरा मामला

MP News
उज्जैन

‘पूर्व केंद्रीय मंत्री’ की भतीजी के साथ सात फेरे लेंगे ‘CM मोहन यादव’ के बेटे, 8 दिन बाद होगी शादी

MP News
उज्जैन

महाकाल लोक के बाद अवंतिका नगरी में बनेगा ‘शनि लोक’, 140 करोड़ मंजूर

Shani Lok
उज्जैन

निगम की बड़ी कार्रवाई, 3 साल के लिए ‘TATA’ को घोषित किया ब्लैक लिस्टेड

MP news
उज्जैन

महाकाल के दरबार में सिंगर जुबिन नौटियाल, बोले- भस्म आरती में आलौकिक शक्ति महसूस हुई

Singer Jubin Nautiyal in Mahakal Temple
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.