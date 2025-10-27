सिंहस्थ 2028: किसानों और जमीन मालिकों को 2 साल बाद लौटाएंगे जमीन! बन गई सहमति

बता दें, पत्रिका ने 3 अक्टूबर 2025 के अंक में लैंड पुलिंग पर मंथन जारी, बीच का रास्ता ही उपाय शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर बताया था कि सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है। किसानों व जमीन मालिकों को निराश नहीं किया जाएगा, जो जमीन प्लानिंग के लिए बहुत उपयोगी होगी, उसे ही आम अधिग्रहण की तरह लिया जाएगा। सरकार से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने उसी तर्ज पर काम किया और लगभग सहमति बन गई है।