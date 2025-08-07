7 अगस्त 2025,

गुरुवार

उज्जैन

MP में बनेगा पहला हाईटेक ‘स्नेक पार्क’, एक जगह दिखेंगे 50 तरह के सांप

mp news- MP में 3.37 करोड़ की लागत से स्नेक पार्क बनने जा रहा है, जहां किंग कोबरा समेत 50 प्रजातियों के सांप और रेप्टाइल्स को एक साथ देखा जा सकेगा।

उज्जैन

Akash Dewani

Aug 07, 2025

snake park ujjain 50 species king cobra mp news
snake park ujjain 50 species king cobra (image by freepik)

snake park: 50 तरह के सांपों के लिए खास बाबा महाकाल की नगरी में अब श्रद्धालुओं को अनूठे स्नेक पार्क में घूमने का अनुभव मिलेगा। पार्क में सरिसृप (Reptiles) की जानकारी मिलेगी। सैलानी किंग कोबरा, मगरमच्छ, छिपकली व अन्य सरिसृप पास से देख भी सकेंगे। यहां सरिसृप अनुसंधान (Reptile research) होंगे। इससे इन प्रजातियों के संरक्षण होगा।

एक ही जगह होगा रिसर्च और व्याख्या केंद्र

बसंत विहार में अत्याधुनिक सरिसृप पार्क सह अनुसंधान, शिक्षा और व्याख्या केंद्र के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी टेंडर जारी किया है। दूसरे चरण में रेपटाइल गार्डन में 20 प्रजाति के जीवित सांप रखने की योजना है। इनमें किंग कोबरा के अलावा, ऐसी प्रजाति के सांपों रखेंगे, जो विदेशों में पाए जाते हैं। सर्प अनुसंधान संगठन के डायरेक्टर मुकेश इंगले ने बताया कि अत्याधुनिक सरिसृप पार्क, अनुसंधान, शिक्षा और व्याख्या केंद्र विकसित होना है। इसके टेंडर जारी किए हैं। (mp news)

ऐसा होगा स्नेक पार्क

  • 1.20 हेक्टेयर में 3.37 करोड़ रुपए से बनेगा पार्क
  • 15 माह में शहर में तैयार होगा स्नेक पार्क
  • 20 प्रजातियों के सांप यहां रहेंगे
  • इनमें किंग कोबरा, मगरमच्छ, घड़ियाल, छिपकली, कछुआ भी।

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / MP में बनेगा पहला हाईटेक ‘स्नेक पार्क’, एक जगह दिखेंगे 50 तरह के सांप

