MP में बनेगा पहला हाईटेक ‘स्नेक पार्क’, एक जगह दिखेंगे 50 तरह के सांप

बसंत विहार में अत्याधुनिक सरिसृप पार्क सह अनुसंधान, शिक्षा और व्याख्या केंद्र के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी टेंडर जारी किया है। दूसरे चरण में रेपटाइल गार्डन में 20 प्रजाति के जीवित सांप रखने की योजना है। इनमें किंग कोबरा के अलावा, ऐसी प्रजाति के सांपों रखेंगे, जो विदेशों में पाए जाते हैं। सर्प अनुसंधान संगठन के डायरेक्टर मुकेश इंगले ने बताया कि अत्याधुनिक सरिसृप पार्क, अनुसंधान, शिक्षा और व्याख्या केंद्र विकसित होना है। इसके टेंडर जारी किए हैं। (mp news)