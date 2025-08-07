MP में बनेगा पहला हाईटेक ‘स्नेक पार्क’, एक जगह दिखेंगे 50 तरह के सांप

snake park: 50 तरह के सांपों के लिए खास बाबा महाकाल की नगरी में अब श्रद्धालुओं को अनूठे स्नेक पार्क में घूमने का अनुभव मिलेगा। पार्क में सरिसृप (Reptiles) की जानकारी मिलेगी। सैलानी किंग कोबरा, मगरमच्छ, छिपकली व अन्य सरिसृप पास से देख भी सकेंगे। यहां सरिसृप अनुसंधान (Reptile research) होंगे। इससे इन प्रजातियों के संरक्षण होगा।
बसंत विहार में अत्याधुनिक सरिसृप पार्क सह अनुसंधान, शिक्षा और व्याख्या केंद्र के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी टेंडर जारी किया है। दूसरे चरण में रेपटाइल गार्डन में 20 प्रजाति के जीवित सांप रखने की योजना है। इनमें किंग कोबरा के अलावा, ऐसी प्रजाति के सांपों रखेंगे, जो विदेशों में पाए जाते हैं। सर्प अनुसंधान संगठन के डायरेक्टर मुकेश इंगले ने बताया कि अत्याधुनिक सरिसृप पार्क, अनुसंधान, शिक्षा और व्याख्या केंद्र विकसित होना है। इसके टेंडर जारी किए हैं। (mp news)