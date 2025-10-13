Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले उज्जैन पहुंचे कप्तान सूर्यकुमार यादव, महाकाल का लिया आशीर्वाद

Mahakal Temple Ujjain: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव रविवार को उज्जैन आए। उन्होंने परिवार संग बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।

उज्जैन

image

Avantika Pandey

Oct 13, 2025

Suryakumar Yadav reached Mahakal Temple Ujjain

Suryakumar Yadav reached Mahakal Temple Ujjain (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Mahakal Temple Ujjain: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव(Suryakumar Yadav) रविवार को उज्जैन आए। उन्होंने परिवार संग बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक हिमांशु कारपेंटर ने उनका स्वागत किया।

परिवार संग किए महाकाल दर्शन

भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम के कप्तान यादव हाल के दिनों में अपने परिवार के साथ कई प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन करते देखे जा रहे हैं। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर सूर्यकुमार क्रिकेट के मैदान के बाहर अपनी आध्यात्मिक आस्था के लिए भी जाने जाते हैं। सूर्यकुमार यादव अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे। उन्होंने मंदिर में दहलीज से ही बाबा के दर्शनों का लाभ लिया और संध्या आरती को होते हुए देखा।

महाकाल की भक्ति में लीन हुए कप्तान

कई बार आंखें बंद कर वे ध्यान मुद्रा में नजर आए। दर्शन कर शीश नवाया। इसके बाद उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर कुछ देर साधना की। कप्तान यादव ने पत्नी देविशा के साथ पिछले दिनों शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी हाजिरी लगाई है। सूर्यकुमार यादव का अपनी पत्नी के साथ इन धार्मिक यात्राओं पर जाना उनके प्रशंसकों के बीच अक्सर चर्चा का विषय बना हुआ है और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं।

