काशी के बाद उज्जैन बन रहा देश का सबसे बड़ा ‘लावारिस लाशों का शहर’, वजह कर देगी हैरान

Ujjain Becoming Biggest City of Unclaimed Bodies in India: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, पत्रिका पड़ताल में सामने आया सच, वजह जानकर हर कोई हैरान…

उज्जैन•May 26, 2025 / 03:17 pm• Sanjana Kumar

ujjain becoming biggest unclaimed body city after kashi in India

Ujjain Becoming Biggest City of Unclaimed Bodies: : काशी के बाद उज्जैन देश का सबसे बड़ा लावारिस लाशों (biggest unclaimed bodies city of India) का शहर बनता जा रहा है। बड़ी बात है, इनमें भिखारी सबसे ज्यादा हैं। इसके पीछे इंदौर को बड़ा कारण माना जा रहा है। उज्जैन नगर निगम (Ujjain Municipal corporation) का आरोप है कि इंदौर ने भिक्षुक मुक्त होने के लिए शहर के भिखारियों को उज्जैन में छोड़ दिया।